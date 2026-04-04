В Южной Калифорнии вспыхнул лесной пожар, объявлена эвакуация

В Южной Калифорнии быстро распространяется лесной пожар, который вынудил власти объявить эвакуацию и предупреждения для местных жителей. Об этом сообщают пожарные службы штата и Национальная метеорологическая служба США, передает AP, пишет УНН.

Подробности

Пожар Springs вспыхнул в пятницу около 11:00 в округе Риверсайд и уже через несколько часов охватил более 6 квадратных километров. Очаг находится вблизи города Морено-Вэлли, примерно в 100 километрах к востоку от Лос-Анджелеса. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Спасатели отмечают, что ситуацию осложняет сильный ветер в регионе.

На улице ветрено – сообщила представительница пожарной службы округа Риверсайд Мэгги Клайн Де Ла Роса.

По данным синоптиков, в районе ожидаются порывы ветра до 80 км/ч.

Ветви деревьев могут быть повалены ветром, и возможны некоторые перебои с электроснабжением – предупредили в Национальной метеорологической службе.

Точное количество домохозяйств, подпадающих под эвакуацию, в настоящее время не уточняется.

