В Южной Калифорнии вспыхнул лесной пожар, объявлена эвакуация
Киев • УНН
В округе Риверсайд огонь охватил более 6 квадратных километров из-за сильного ветра. Власти объявили эвакуацию и предупреждают о перебоях с электричеством.
В Южной Калифорнии быстро распространяется лесной пожар, который вынудил власти объявить эвакуацию и предупреждения для местных жителей. Об этом сообщают пожарные службы штата и Национальная метеорологическая служба США, передает AP, пишет УНН.
Подробности
Пожар Springs вспыхнул в пятницу около 11:00 в округе Риверсайд и уже через несколько часов охватил более 6 квадратных километров. Очаг находится вблизи города Морено-Вэлли, примерно в 100 километрах к востоку от Лос-Анджелеса. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Спасатели отмечают, что ситуацию осложняет сильный ветер в регионе.
На улице ветрено
По данным синоптиков, в районе ожидаются порывы ветра до 80 км/ч.
Ветви деревьев могут быть повалены ветром, и возможны некоторые перебои с электроснабжением
Точное количество домохозяйств, подпадающих под эвакуацию, в настоящее время не уточняется.
