У Південній Каліфорнії спалахнула лісова пожежа, оголошено евакуацію
Київ • УНН
В окрузі Ріверсайд вогонь охопив понад 6 квадратних кілометрів через сильний вітер. Влада оголосила евакуацію та попереджає про перебої зі світлом.
У Південній Каліфорнії швидко поширюється лісова пожежа, яка змусила владу оголосити евакуацію та попередження для місцевих жителів. Про це повідомляють пожежні служби штату та Національна метеорологічна служба США, передає AP, пише УНН.
Деталі
Пожежа Springs спалахнула в п’ятницю близько 11:00 в окрузі Ріверсайд і вже за кілька годин охопила понад 6 квадратних кілометрів. Осередок знаходиться поблизу міста Морено-Веллі, приблизно за 100 кілометрів на схід від Лос-Анджелеса. Причини займання наразі встановлюються.
Рятувальники зазначають, що ситуацію ускладнює сильний вітер у регіоні.
На вулиці вітряно
За даними синоптиків, у районі очікуються пориви вітру до 80 км/год.
Гілки дерев можуть бути повалені вітром, і можливі деякі перебої з електропостачанням
Точна кількість домогосподарств, які підпадають під евакуацію, наразі не уточнюється.
