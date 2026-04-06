Шторм Дейв обрушился на запад Швеции и оставил тысячи людей без света

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Ураганный ветер скоростью 34 м/с вызвал масштабные отключения света и закрытие мостов. В Норвегии из-за непогоды прекратили поиски моряка с танкера.

Шторм Дейв в воскресенье вечером достиг западного побережья Швеции, вызвав ураганные порывы ветра и перебои с электроснабжением в регионе, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Порывы ветра достигали 34 м/с, что соответствует ураганному уровню. Непогода повалила деревья на железнодорожные пути, из-за чего было нарушено сообщение с Гётеборгом. В самом городе скорость ветра также оставалась высокой, а большой автомобильный мост через реку Гёта закрыли для движения.

К раннему вечеру десятки тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. По прогнозам, пик шторма должен был прийтись именно на вечер воскресенья.

Инцидент в Норвегии

На фоне шторма в Северном море у побережья Норвегии мужчина упал за борт нефтяного танкера недалеко от Ставангера. Поиски продолжались несколько часов, однако вечером полиция их прекратила.

Правоохранители отметили, что шансы выжить в холодной воде были минимальными, а сложные погодные условия значительно усложняли спасательную операцию. Гражданство мужчины не разглашается.

Танкер под флагом Багамских островов направлялся с нефтеперерабатывающего завода Монгстад в Литву.

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Ассошиэйтед Пресс
Багамы
Литва
Швеция
Норвегия