Понад 11 тисяч людей постраждали від повеней у семи штатах Малайзії
Київ • УНН
Сильні зливи та повені охопили сім штатів Малайзії, постраждали понад 11 тисяч людей. Найбільше постраждав Келантан, де відкрито 60 тимчасових центрів для евакуйованих.
Понад 11 000 осіб у семи штатах Малайзії постраждали внаслідок повені, спричиненої проливними дощами. Про це 24 листопада повідомило Національне агентство з управління у надзвичайних ситуаціях, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.
Деталі
У відомстві повідомили, що станом на 6:00 ранку підтоплення торкнулися 11 009 осіб із 3 839 сімей у Кедасі, Келантані, Пенангу, Пераку, Перлісі, Теренггану та Селангорі.
Найбільше постраждав північно-східний штат Келантан, що межує з Таїландом: кількість постраждалих становить 8 228 осіб
Зазначається, що інформації про загиблих наразі немає.
У постраждалих штатах відкрито шістдесят тимчасових притулків для розміщення людей, які втратили житло через повені.
У центральних регіонах В'єтнаму 90 людей загинули через потужні повені та зсуви, спричинені сильними дощами. Стихія завдала значної шкоди територіям, які вже постраждали від рекордних опадів та тайфуну Калмаегі.
