Понад 11 тисяч людей постраждали від повеней у семи штатах Малайзії

Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 16327 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 23836 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 29636 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 23854 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 21342 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19229 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15520 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15331 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 39896 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Зеленський заявив про сигнали, що команда Трампа чує Україну: делегації у Швейцарії працюватимуть до ночіVideo23 листопада, 19:44
Ми поговорили з Трампом, я думаю, він задоволений переговорами – РубіоVideo23 листопада, 19:55
Переговори в Женеві продовжаться завтра - Держсекретар США23 листопада, 20:26
Рубіо заявив, що нічого не чув про альтернативний план від Європи щодо завершення війниVideo23 листопада, 21:03
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto02:09
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 39897 перегляди
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 86018 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ігор Терехов
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Франція
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Фільм
Залізний купол

Понад 11 тисяч людей постраждали від повеней у семи штатах Малайзії

Київ • УНН

 • 266 перегляди

Сильні зливи та повені охопили сім штатів Малайзії, постраждали понад 11 тисяч людей. Найбільше постраждав Келантан, де відкрито 60 тимчасових центрів для евакуйованих.

Понад 11 тисяч людей постраждали від повеней у семи штатах Малайзії

Понад 11 000 осіб у семи штатах Малайзії постраждали внаслідок повені, спричиненої проливними дощами. Про це 24 листопада повідомило Національне агентство з управління у надзвичайних ситуаціях, передає УНН з посиланням на інформагенцію Reuters.  

Деталі

У відомстві повідомили, що станом на 6:00 ранку підтоплення торкнулися 11 009 осіб із 3 839 сімей у Кедасі, Келантані, Пенангу, Пераку, Перлісі, Теренггану та Селангорі.

Найбільше постраждав північно-східний штат Келантан, що межує з Таїландом: кількість постраждалих становить 8 228 осіб

- пише Reuters.

Зазначається, що інформації про загиблих наразі немає.

У постраждалих штатах відкрито шістдесят тимчасових притулків для розміщення людей, які втратили житло через повені.

Нагадаємо

У центральних регіонах В'єтнаму 90 людей загинули через потужні повені та зсуви, спричинені сильними дощами. Стихія завдала значної шкоди територіям, які вже постраждали від рекордних опадів та тайфуну Калмаегі.

Шторм "Клаудія" забрав життя трьох людей у Португалії та спричинив повені у Британії15.11.25, 19:49

Віта Зеленецька

Новини СвітуПодії
Село
Малайзія
Таїланд