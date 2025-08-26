$41.430.15
Испания объявила 16 регионов зонами стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Испания объявила 16 из 17 автономных регионов зонами стихийного бедствия из-за рекордных лесных пожаров, выжегших более 400 тыс. га леса. Это решение разблокирует государственную помощь для пострадавших жителей и бизнеса.

Испания объявила 16 регионов зонами стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров

Из-за рекордных лесных пожаров, выжегших сотни тысяч гектаров, в Испании Совет министров объявил 16 из 17 автономных регионов страны зонами стихийного бедствия. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

В настоящее время известно, что лесные пожары уже могли сжечь более 400 тыс. га леса. Но кроме этого, они разожгли ожесточенный политический спор в Мадриде между ветвями власти и депутатами. 

Зонами стихийного бедствия названы все автономные регионы, кроме Страны Басков (автономное сообщество в Испании, на побережье Бискайского залива - ред.).

Такой специальный режим разблокирует государственную помощь для жителей местных советов, автономных общин, а также для бизнеса. Помощь включает компенсацию за материальный ущерб в соответствии с законом О Национальной системе гражданской защиты. 

Отмечается, что на данный момент большинство пожаров все еще продолжают гореть, например, в Саморе, Галисии и Леоне, а Национальное метеорологическое агентство предупреждает об экстремальном уровне пожарной опасности, который будет продолжаться в течение следующих нескольких дней.

Мы столкнулись с одной из крупнейших экологических катастроф последних лет

– заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка на пресс-конференции после заседания Совета министров.

Кроме экологической катастрофы, в Испании разгорелся и конфликт между партиями, которые обвиняют друг друга в бездействии и в нарушении правил безопасности и несовершенных законах.

Директор гражданской защиты Вирджиния Барконес подчеркнула, что после ликвидации пожаров необходимо пересмотреть и усилить национальную систему безопасности. Премьер Педро Санчес призвал все партии к единству и предложил заключить государственный пакт по борьбе с будущими климатическими кризисами.

Однако оппозиционная Народная партия отказалась поддержать инициативу, обвинив правительство в запоздалой и слабой реакции. Ее лидер Альберто Нуньес Фейхо представил собственный план действий, включая создание реестра поджигателей. Конфликт обострился, когда Сенат потребовал объяснений от министров относительно недостаточного привлечения армии.

Полиция уже задержала 48 подозреваемых в поджогах, еще более сотни человек проверяют.

