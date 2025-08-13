Пламя на Балканах: лесные пожары охватили Албанию и Черногорию, есть жертвы

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Эксклюзив
14:07 • 9930 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 14638 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 32332 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 39821 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 73854 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 39027 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 67170 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 72153 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 35390 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 85446 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
43%
755мм
Популярные новости
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 71861 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 51528 просмотра
Посол Украины отреагировал на инцидент с украинцами на концерте Макса Коржа в Варшаве13 августа, 06:57 • 27685 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - НацгвардияVideo13 августа, 07:26 • 52961 просмотра
В россии прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo11:10 • 32030 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 73861 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 67174 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 72163 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 85461 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 59436 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Питер Тиль
Алла Горская
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38 • 2948 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40 • 15777 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 52184 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 72519 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 31659 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Truth Social
Хранитель
Сухой Су-24
Сухой Су-27

Пламя на Балканах: лесные пожары охватили Албанию и Черногорию, есть жертвы

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Масштабные лесные пожары охватили Албанию и Черногорию, унеся жизни двух человек. Сотни жителей побережья были вынуждены покинуть свои дома.

Пламя на Балканах: лесные пожары охватили Албанию и Черногорию, есть жертвы

Масштабные лесные пожары охватили Албанию и соседнюю Черногорию. В результате стихии уже погибли два человека, а сотни жителей побережья вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает DPA International, пишет УНН.

Детали

В Албании в результате лесных пожаров, охвативших большие территории страны, погиб один человек — его тело обнаружили в центральном городе Грамш, сообщило Министерство обороны в Тиране.

Спасатели, военные и полиция работают круглосуточно, задействовав вертолеты для тушения огня. В городке Дельвина, в 10 км от побережья Адриатического моря, пришлось эвакуировать жилые дома и местную больницу, чтобы обезопасить население.

Соседняя Черногория также страдает от масштабных пожаров. Для борьбы с пламенем были привлечены бригады из Сербии, Хорватии и Италии, ожидается дополнительная помощь из Австрии и Венгрии. Больше всего страдает прибрежная зона между Пипером и Булярицей.

Во вторник там погиб солдат, участвовавший в тушении пожаров, что подчеркивает масштабность и опасность стихии.

Ситуация остается критической, власти призывают жителей быть максимально осторожными и соблюдать указания спасателей.

Дополнение

Ученые обнаружили, что рост ультрафиолетового излучения изменяет химический состав листьев хвойных деревьев, делая их более легковоспламеняющимися. Это увеличивает риск масштабных лесных пожаров, усиливая влияние изменения климата.

Сегодня частота лесных пожаров в мире растет из-за глобального потепления, которое вызывает жару, засухи и сильные ветры, облегчающие возгорание деревьев от искр.

Напомним

В августе Южная Европа страдает от рекордной жары и масштабных лесных пожаров, что привело к эвакуации сотен людей. Огонь добрался до объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ученые предупреждают о неконтролируемых условиях.

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
ЮНЕСКО
Черногория
Австрия
Албания
Сербия
Хорватия
Италия
Венгрия