Пламя на Балканах: лесные пожары охватили Албанию и Черногорию, есть жертвы

Масштабные лесные пожары охватили Албанию и соседнюю Черногорию. В результате стихии уже погибли два человека, а сотни жителей побережья вынуждены были покинуть свои дома. Об этом сообщает DPA International, пишет УНН.

Детали

В Албании в результате лесных пожаров, охвативших большие территории страны, погиб один человек — его тело обнаружили в центральном городе Грамш, сообщило Министерство обороны в Тиране.

Спасатели, военные и полиция работают круглосуточно, задействовав вертолеты для тушения огня. В городке Дельвина, в 10 км от побережья Адриатического моря, пришлось эвакуировать жилые дома и местную больницу, чтобы обезопасить население.

Соседняя Черногория также страдает от масштабных пожаров. Для борьбы с пламенем были привлечены бригады из Сербии, Хорватии и Италии, ожидается дополнительная помощь из Австрии и Венгрии. Больше всего страдает прибрежная зона между Пипером и Булярицей.

Во вторник там погиб солдат, участвовавший в тушении пожаров, что подчеркивает масштабность и опасность стихии.

Ситуация остается критической, власти призывают жителей быть максимально осторожными и соблюдать указания спасателей.

Дополнение

Ученые обнаружили, что рост ультрафиолетового излучения изменяет химический состав листьев хвойных деревьев, делая их более легковоспламеняющимися. Это увеличивает риск масштабных лесных пожаров, усиливая влияние изменения климата.

Сегодня частота лесных пожаров в мире растет из-за глобального потепления, которое вызывает жару, засухи и сильные ветры, облегчающие возгорание деревьев от искр.

Напомним

В августе Южная Европа страдает от рекордной жары и масштабных лесных пожаров, что привело к эвакуации сотен людей. Огонь добрался до объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, а ученые предупреждают о неконтролируемых условиях.