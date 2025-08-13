Полум’я на Балканах: лісові пожежі охопили Албанію та Чорногорію, є жертви

Масштабні лісові пожежі охопили Албанію та сусідню Чорногорію. Внаслідок стихії вже загинули дві людини, а сотні мешканців узбережжя змушені були залишити свої домівки. Про це повідомляє DPA International, пише УНН.

Деталі

В Албанії внаслідок лісових пожеж, що охопили великі території країни, загинула одна людина — її тіло виявили в центральному місті Грамш, повідомило Міністерство оборони в Тирані.

Рятувальники, військові та поліція працюють цілодобово, задіявши гелікоптери для гасіння вогню. У містечку Дельвіна, за 10 км від узбережжя Адріатичного моря, довелося евакуювати житлові будинки та місцеву лікарню, щоб убезпечити населення.

Сусідня Чорногорія також потерпає від масштабних пожеж. Для боротьби з полум’ям були залучені бригади з Сербії, Хорватії та Італії, очікується додаткова допомога з Австрії та Угорщини. Найбільше страждає прибережна зона між Піпером та Булярицею.

У вівторок там загинув солдат, який брав участь у гасінні пожеж, що підкреслює масштабність та небезпеку стихії.

Ситуація залишається критичною, влада закликає мешканців бути максимально обережними та дотримуватися вказівок рятувальників.

Доповнення

Вчені виявили, що зростання ультрафіолетового випромінювання змінює хімічний склад листя хвойних дерев, роблячи їх більш легкозаймистими. Це збільшує ризик масштабних лісових пожеж, посилюючи вплив зміни клімату.

Сьогодні частота лісових пожеж у світі зростає через глобальне потепління, яке спричиняє спеку, посухи та сильні вітри, що полегшують загоряння дерев від іскор.

Нагадаємо

У серпні Південна Європа потерпає від рекордної спеки та масштабних лісових пожеж, що призвели до евакуації сотень людей. Вогонь дістався до об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а вчені попереджають про неконтрольовані умови.