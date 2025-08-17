Португалия и Испания в огне: десятки пожаров уничтожают леса, Лиссабон просит помощи Европы

На Пиренейском полуострове бушуют самые масштабные за последние годы лесные пожары. В Португалии почти 4000 пожарных пытаются обуздать огонь, власти обратились за помощью к европейским партнерам. В Испании ситуация не менее критична - сгорело около 157 тысяч гектаров, сотни людей покинули свои дома, пишет УНН со ссылкой на СМИ.

Португалия, как и Испания, обратилась к Европе за помощью в борьбе с лесными пожарами - сообщил общественный телеканал RTP.

Около 3500 пожарных, как указано, сейчас работают в Португалии, пытаясь взять под контроль 10 крупных пожаров. Первую жертву зафиксировали в пятницу.

В одном из городов, как сообщается, бывший мэр погиб при попытке обуздать огонь. В то же время в Испании ситуация еще трагичнее - там погибли три человека, среди них двое волонтеров, которые боролись с пожарами в Кастилии и Леоне.

По официальным данным, в Испании выгорело уже около 157 тысяч гектаров территории, причем почти половина этой площади уничтожена только в августе. На северо-западе страны в субботу зафиксировали 19 активных очагов, в тушении которых принимают участие пожарные бригады из Франции и Италии.

Пожары, охватывающие сейчас Пиренейский полуостров, являются сильнейшими за последние годы. Португальский институт лесного хозяйства сообщает, что с начала года в стране было уничтожено 139 000 гектаров растительности, 64 000 из которых только за последние два дня.

В Португалии также остаются закрытыми шесть дорог на севере и в центре страны. Кроме того, пожары подпитываются волной жары, которая бушует уже несколько дней.

Жители некоторых деревень покидают свои дома.

Мы окружены пламенем и дымом, все напуганы, многие покинули свои дома – говорит одна женщина.

Фермеры привозят даже небольшие емкости с водой, чтобы хоть как-то помочь в тушении пламени. Рабочие прячут все опасное имущество - в частности газовые баллоны, которые могут взорваться от огня.

Без пожарных мы бы уже сгорели. Хвала их отваге! - говорит местная жительница.

