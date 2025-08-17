Португалия и Испания в огне: десятки пожаров уничтожают леса, Лиссабон просит помощи Европы

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 августа, 13:32 • 43451 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 85686 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 57776 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 60258 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 55290 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 49713 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 245316 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 213019 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167673 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154933 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
68%
746мм
Популярные новости
«Война в Украине имеет исторические корни»: Фицо требует гарантий безопасности для России16 августа, 20:59 • 9892 просмотра
«Удар в спину»: украинские чиновники и эксперты прокомментировали для FT итоги встречи Трампа с Путиным16 августа, 21:28 • 5540 просмотра
На ВОТ Донбасса оккупанты вызвали резкий скачок цен на питьевую воду - ЦНС16 августа, 23:46 • 6166 просмотра
Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушеныVideo02:15 • 24677 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW02:47 • 11370 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 344086 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 298050 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 301881 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 309062 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 387596 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Александр Вучич
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Донецкая область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 45049 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 38737 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 175912 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 253061 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 179208 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нью-Йорк Таймс
Фокс Ньюс
Крылатая ракета
Футбол

Португалия и Испания в огне: десятки пожаров уничтожают леса, Лиссабон просит помощи Европы

Киев • УНН

 • 120 просмотра

На Пиренейском полуострове бушуют масштабные лесные пожары. Португалия и Испания обратились за помощью к европейским партнерам, борясь с огнем, который уничтожает гектары лесов и вынуждает людей покидать свои дома.

Португалия и Испания в огне: десятки пожаров уничтожают леса, Лиссабон просит помощи Европы

На Пиренейском полуострове бушуют самые масштабные за последние годы лесные пожары. В Португалии почти 4000 пожарных пытаются обуздать огонь, власти обратились за помощью к европейским партнерам. В Испании ситуация не менее критична - сгорело около 157 тысяч гектаров, сотни людей покинули свои дома, пишет УНН со ссылкой на СМИ.

Португалия, как и Испания, обратилась к Европе за помощью в борьбе с лесными пожарами

- сообщил общественный телеканал RTP.

Около 3500 пожарных, как указано, сейчас работают в Португалии, пытаясь взять под контроль 10 крупных пожаров. Первую жертву зафиксировали в пятницу.

В одном из городов, как сообщается, бывший мэр погиб при попытке обуздать огонь. В то же время в Испании ситуация еще трагичнее - там погибли три человека, среди них двое волонтеров, которые боролись с пожарами в Кастилии и Леоне.

По официальным данным, в Испании выгорело уже около 157 тысяч гектаров территории, причем почти половина этой площади уничтожена только в августе. На северо-западе страны в субботу зафиксировали 19 активных очагов, в тушении которых принимают участие пожарные бригады из Франции и Италии.

Пожары, охватывающие сейчас Пиренейский полуостров, являются сильнейшими за последние годы. Португальский институт лесного хозяйства сообщает, что с начала года в стране было уничтожено 139 000 гектаров растительности, 64 000 из которых только за последние два дня.

В Португалии также остаются закрытыми шесть дорог на севере и в центре страны. Кроме того, пожары подпитываются волной жары, которая бушует уже несколько дней.

Жители некоторых деревень покидают свои дома.

Мы окружены пламенем и дымом, все напуганы, многие покинули свои дома

– говорит одна женщина. 

Фермеры привозят даже небольшие емкости с водой, чтобы хоть как-то помочь в тушении пламени. Рабочие прячут все опасное имущество - в частности газовые баллоны, которые могут взорваться от огня.

Без пожарных мы бы уже сгорели. Хвала их отваге!

- говорит местная жительница.

Сербия охвачена протестами: полиция применяет газ, офисы правящей партии разрушены17.08.25, 05:15 • 24895 просмотров

Алена Уткина

Новости МираПогода и окружающая среда
Европейский Союз
Франция
Италия
Испания
Европа
Португалия
Лиссабон