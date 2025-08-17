Португалія та Іспанія у вогні: десятки пожеж знищують ліси, Лісабон просить допомоги Європи

$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 43253 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 85192 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 57519 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 60006 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 55107 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 49655 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245273 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 213001 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167660 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154924 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 343885 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 297850 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 301697 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 308885 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 387424 перегляди
Португалія та Іспанія у вогні: десятки пожеж знищують ліси, Лісабон просить допомоги Європи

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На Піренейському півострові вирують масштабні лісові пожежі. Португалія та Іспанія звернулися по допомогу до європейських партнерів, борючись із вогнем, що знищує гектари лісів та змушує людей залишати свої домівки.

Португалія та Іспанія у вогні: десятки пожеж знищують ліси, Лісабон просить допомоги Європи

На Піренейському півострові вирують наймасштабніші за останні роки лісові пожежі. У Португалії майже 4000 пожежників намагаються приборкати вогонь, влада звернулася по допомогу до європейських партнерів. В Іспанії ситуація не менш критична - згоріло близько 157 тисяч гектарів, сотні людей залишили свої домівки, пише УНН із посиланням на ЗМІ.

Португалія, як і Іспанія, звернулася до Європи за допомогою у боротьбі з лісовими пожежами

- повідомив громадський телеканал RTP.

Близько 3500 пожежників як вказано зараз працюють у Португалії, намагаючись взяти під контроль 10 великих пожеж. Першу жертву зафіксували у п'ятницю.

В одному з міст, як повідомляється, колишній мер загинув під час спроби приборкати вогонь. Водночас в Іспанії ситуація ще трагічніша - там загинули троє людей, серед них двоє волонтерів, які боролися з пожежами в Кастилії та Леоні.

За офіційними даними, в Іспанії вигоріло вже близько 157 тисяч гектарів території, причому майже половина цієї площі знищена лише у серпні. На північному заході країни в суботу зафіксували 19 активних вогнищ, у гасінні яких беруть участь пожежні бригади з Франції та Італії.

Пожежі, що зараз охоплюють Піренейський півострів, є найсильнішими за останні роки. Португальський інститут лісового господарства повідомляє, що з початку року в країні було знищено 139 000 гектарів рослинності, 64 000 з яких лише за останні два дні.

У Португалії також залишаються закритими шість доріг на півночі та у центрі країни. Крім того, пожежі підживлюються хвилею спеки, яка вирує вже кілька днів.

Мешканці деяких сіл покидають свої домівки.

Ми оточені полум’ям і димом, усі налякані, багато хто покинув свої домівки

– каже одна жінка. 

Фермери привозять навіть невеликі ємності з водою, аби хоч якось допомогти у гасінні полум’я. Робітники ховають усе небезпечне майно - зокрема газові балони, які можуть вибухнути від вогню.

Без пожежників ми б уже згоріли. Хвала їхній відвазі!

- каже місцева мешканка.

Сербія охоплена протестами: поліція застосовує газ, офіси правлячої партії зруйновано

Альона Уткіна

Новини СвітуПогода та довкілля
Європейський Союз
Франція
Італія
Іспанія
Європа
Португалія
Лісабон