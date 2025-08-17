Португалія та Іспанія у вогні: десятки пожеж знищують ліси, Лісабон просить допомоги Європи

На Піренейському півострові вирують наймасштабніші за останні роки лісові пожежі. У Португалії майже 4000 пожежників намагаються приборкати вогонь, влада звернулася по допомогу до європейських партнерів. В Іспанії ситуація не менш критична - згоріло близько 157 тисяч гектарів, сотні людей залишили свої домівки, пише УНН із посиланням на ЗМІ.

Португалія, як і Іспанія, звернулася до Європи за допомогою у боротьбі з лісовими пожежами - повідомив громадський телеканал RTP.

Близько 3500 пожежників як вказано зараз працюють у Португалії, намагаючись взяти під контроль 10 великих пожеж. Першу жертву зафіксували у п'ятницю.

В одному з міст, як повідомляється, колишній мер загинув під час спроби приборкати вогонь. Водночас в Іспанії ситуація ще трагічніша - там загинули троє людей, серед них двоє волонтерів, які боролися з пожежами в Кастилії та Леоні.

За офіційними даними, в Іспанії вигоріло вже близько 157 тисяч гектарів території, причому майже половина цієї площі знищена лише у серпні. На північному заході країни в суботу зафіксували 19 активних вогнищ, у гасінні яких беруть участь пожежні бригади з Франції та Італії.

Пожежі, що зараз охоплюють Піренейський півострів, є найсильнішими за останні роки. Португальський інститут лісового господарства повідомляє, що з початку року в країні було знищено 139 000 гектарів рослинності, 64 000 з яких лише за останні два дні.

У Португалії також залишаються закритими шість доріг на півночі та у центрі країни. Крім того, пожежі підживлюються хвилею спеки, яка вирує вже кілька днів.

Мешканці деяких сіл покидають свої домівки.

Ми оточені полум’ям і димом, усі налякані, багато хто покинув свої домівки – каже одна жінка.

Фермери привозять навіть невеликі ємності з водою, аби хоч якось допомогти у гасінні полум’я. Робітники ховають усе небезпечне майно - зокрема газові балони, які можуть вибухнути від вогню.

Без пожежників ми б уже згоріли. Хвала їхній відвазі! - каже місцева мешканка.

