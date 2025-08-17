Португалія та Іспанія у вогні: десятки пожеж знищують ліси, Лісабон просить допомоги Європи
Київ • УНН
На Піренейському півострові вирують масштабні лісові пожежі. Португалія та Іспанія звернулися по допомогу до європейських партнерів, борючись із вогнем, що знищує гектари лісів та змушує людей залишати свої домівки.
На Піренейському півострові вирують наймасштабніші за останні роки лісові пожежі. У Португалії майже 4000 пожежників намагаються приборкати вогонь, влада звернулася по допомогу до європейських партнерів. В Іспанії ситуація не менш критична - згоріло близько 157 тисяч гектарів, сотні людей залишили свої домівки, пише УНН із посиланням на ЗМІ.
Португалія, як і Іспанія, звернулася до Європи за допомогою у боротьбі з лісовими пожежами
Близько 3500 пожежників як вказано зараз працюють у Португалії, намагаючись взяти під контроль 10 великих пожеж. Першу жертву зафіксували у п'ятницю.
В одному з міст, як повідомляється, колишній мер загинув під час спроби приборкати вогонь. Водночас в Іспанії ситуація ще трагічніша - там загинули троє людей, серед них двоє волонтерів, які боролися з пожежами в Кастилії та Леоні.
За офіційними даними, в Іспанії вигоріло вже близько 157 тисяч гектарів території, причому майже половина цієї площі знищена лише у серпні. На північному заході країни в суботу зафіксували 19 активних вогнищ, у гасінні яких беруть участь пожежні бригади з Франції та Італії.
Пожежі, що зараз охоплюють Піренейський півострів, є найсильнішими за останні роки. Португальський інститут лісового господарства повідомляє, що з початку року в країні було знищено 139 000 гектарів рослинності, 64 000 з яких лише за останні два дні.
У Португалії також залишаються закритими шість доріг на півночі та у центрі країни. Крім того, пожежі підживлюються хвилею спеки, яка вирує вже кілька днів.
Мешканці деяких сіл покидають свої домівки.
Ми оточені полум’ям і димом, усі налякані, багато хто покинув свої домівки
Фермери привозять навіть невеликі ємності з водою, аби хоч якось допомогти у гасінні полум’я. Робітники ховають усе небезпечне майно - зокрема газові балони, які можуть вибухнути від вогню.
Без пожежників ми б уже згоріли. Хвала їхній відвазі!
