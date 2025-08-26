Іспанія оголосила 16 регіонів зонами стихійного лиха через масштабні лісові пожежі

$41.430.15
Ексклюзив
17:12 • 15269 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
16:15 • 25869 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
14:13 • 23147 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
12:42 • 74077 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 119475 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 109580 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 50213 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 147184 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 61415 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 55485 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 87826 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД26 серпня, 10:30 • 56913 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський26 серпня, 11:34 • 61500 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 36675 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 19043 перегляди
Публікації
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
17:12 • 15300 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto14:05 • 19230 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 74127 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 109610 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ26 серпня, 08:06 • 138241 перегляди
УНН Lite
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto17:52 • 618 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 36900 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo26 серпня, 10:03 • 88071 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 122915 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 54382 перегляди
Іспанія оголосила 16 регіонів зонами стихійного лиха через масштабні лісові пожежі

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Іспанія оголосила 16 з 17 автономних регіонів зонами стихійного лиха через рекордні лісові пожежі, що випалили понад 400 тис. га лісу. Це рішення розблокує державну допомогу для постраждалих мешканців та бізнесу.

Іспанія оголосила 16 регіонів зонами стихійного лиха через масштабні лісові пожежі

Через рекордні лісові пожежі, що випалили сотні тисяч гектарів, у Іспанії Рада міністрів оголосила 16 із 17 автономних регіонів країни зонами стихійного лиха. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Деталі

На даний час відомо, що лісові пожежі уже могли спалити більше 400 тис га лісу. Але крім цього, вони розпалили запеклу політичну суперечку у Мадриді між гілками влади та депутатами. 

Зонами стихійного лиха названо усі автономні регіони, крім Країни басків (автономна спільнота в Іспанії, на узбережжі Біскайської затоки - ред.).

Такий спеціальний режим розблоковує державну допомогу для мешканців місцевих рад, автономних громад, а також для бізнесу. Допомога включає компенсацію за матеріальну шкоду відповідно до закону Про Національну систему цивільного захисту. 

Полум’я на Балканах: лісові пожежі охопили Албанію та Чорногорію, є жертви13.08.25, 18:25 • 6930 переглядiв

Зазначається, що на даний момент більшість пожеж все ще продовжують горіти, наприклад, у Саморі, Галісії та Леоні, а Національне метеорологічне агентство попереджує про екстремальний рівень пожежної небезпеки, який буде продовжуватися протягом наступних кількох днів.

Ми зіткнулися з однією з найбільших екологічних катастроф останніх років

– заявив міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка на прес-конференції після засідання Ради міністрів.

Крім екологічної катастрофи, в Іспанії розгорівся і конфлікт між партіями, які обвинувачують одна одну в бездіяльності та в порушенні правил безпеки та не досконалими законами.

Директорка цивільного захисту Вірджинія Барконес наголосила, що після ліквідації пожеж необхідно переглянути та посилити національну систему безпеки. Прем’єр Педро Санчес закликав усі партії до єдності й запропонував укласти державний пакт щодо боротьби з майбутніми кліматичними кризами.

Проте опозиційна Народна партія відмовилася підтримати ініціативу, звинувативши уряд у запізнілій та слабкій реакції. Її лідер Альберто Нуньєс Фейхо представив власний план дій, включно зі створенням реєстру паліїв. Конфлікт загострився, коли Сенат зажадав пояснень від міністрів щодо недостатнього залучення армії.

Поліція вже затримала 48 підозрюваних у підпалах, ще понад сотню осіб перевіряють.

Португалія та Іспанія у вогні: десятки пожеж знищують ліси, Лісабон просить допомоги Європи17.08.25, 09:52 • 6535 переглядiв

Степан Гафтко

