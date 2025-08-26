Іспанія оголосила 16 регіонів зонами стихійного лиха через масштабні лісові пожежі

Через рекордні лісові пожежі, що випалили сотні тисяч гектарів, у Іспанії Рада міністрів оголосила 16 із 17 автономних регіонів країни зонами стихійного лиха. Про це повідомляє Еuractiv, пише УНН.

Деталі

На даний час відомо, що лісові пожежі уже могли спалити більше 400 тис га лісу. Але крім цього, вони розпалили запеклу політичну суперечку у Мадриді між гілками влади та депутатами.

Зонами стихійного лиха названо усі автономні регіони, крім Країни басків (автономна спільнота в Іспанії, на узбережжі Біскайської затоки - ред.).

Такий спеціальний режим розблоковує державну допомогу для мешканців місцевих рад, автономних громад, а також для бізнесу. Допомога включає компенсацію за матеріальну шкоду відповідно до закону Про Національну систему цивільного захисту.

Зазначається, що на даний момент більшість пожеж все ще продовжують горіти, наприклад, у Саморі, Галісії та Леоні, а Національне метеорологічне агентство попереджує про екстремальний рівень пожежної небезпеки, який буде продовжуватися протягом наступних кількох днів.

Ми зіткнулися з однією з найбільших екологічних катастроф останніх років – заявив міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласка на прес-конференції після засідання Ради міністрів.

Крім екологічної катастрофи, в Іспанії розгорівся і конфлікт між партіями, які обвинувачують одна одну в бездіяльності та в порушенні правил безпеки та не досконалими законами.

Директорка цивільного захисту Вірджинія Барконес наголосила, що після ліквідації пожеж необхідно переглянути та посилити національну систему безпеки. Прем’єр Педро Санчес закликав усі партії до єдності й запропонував укласти державний пакт щодо боротьби з майбутніми кліматичними кризами.

Проте опозиційна Народна партія відмовилася підтримати ініціативу, звинувативши уряд у запізнілій та слабкій реакції. Її лідер Альберто Нуньєс Фейхо представив власний план дій, включно зі створенням реєстру паліїв. Конфлікт загострився, коли Сенат зажадав пояснень від міністрів щодо недостатнього залучення армії.

Поліція вже затримала 48 підозрюваних у підпалах, ще понад сотню осіб перевіряють.

