Суд у США заблокував заборону адміністрації Трампа на ШІ від Anthropic у сазі з Пентагоном

$43.880.0150.610.24
ukenru
Ексклюзив
13:21 • 11568 перегляди
Чому МОЗ повинно провести комплексну перевірку медицини Одещини
Ексклюзив
12:50 • 31347 перегляди
Як ЄС може "обійти" Орбана й розблокувати €90 млрд для України
Ексклюзив
27 березня, 11:09 • 22410 перегляди
Обшук у Поплавського: правоохоронці розслідують розтрату близько 300 млн грн
Ексклюзив
27 березня, 10:01 • 38547 перегляди
"Націнка за прапор України". В "Українській авіатранспортній асоціації" розповіли про умови роботи українських авіакомпаній за кордоном
27 березня, 08:55 • 23836 перегляди
Україна та Саудівська Аравія підписали домовленість про оборонну співпрацю - Зеленський повідомив деталі
Ексклюзив
27 березня, 05:31 • 26974 перегляди
JULIK випустив відверту пісню про любов і зізнався, заради кого готовий віддати все
Ексклюзив
27 березня, 00:33 • 45752 перегляди
Після програшу шведам збірна України пропускатиме вже четвертий Чемпіонат світу поспіль
26 березня, 18:28 • 48768 перегляди
Буданов сподівається на проведення великого обміну полоненими на Великдень
Ексклюзив
26 березня, 18:12 • 44167 перегляди
Понад 30 млрд доларів за місяць - війна з Іраном оголила кризу оборонної промисловості
Ексклюзив
26 березня, 17:53 • 36802 перегляди
Від курсу валют до пенсій: як проблеми з міжнародним фінансуванням вплинуть на економіку країни та життя українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.2м/с
57%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Музикант
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Державний кордон України
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків15:21 • 4130 перегляди
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 12815 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo27 березня, 11:30 • 19042 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 29797 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 84592 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Суд у США заблокував заборону адміністрації Трампа на ШІ від Anthropic у сазі з Пентагоном

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Суддя призупинила рішення Пентагону про розірвання зв'язків з творцем Claude. Заборону назвали незаконною помстою за відмову Anthropic від військового ШІ.

Компанія Anthropic PBC домоглася у США судового рішення, що блокує заборону адміністрації Трампа на використання урядом технології штучного інтелекту компанії, після того, як творець чат-бота Claude заявив, що цей крок може коштувати їй мільярди доларів втраченого прибутку, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

У четвер суддя окружного суду США Ріта Ф. Лін винесла попереднє судове розпорядження, призупинивши план адміністрації розірвати всі зв'язки з Anthropic на час судового розгляду у федеральному суді Сан-Франциско. Вона відклала виконання рішення на сім днів, щоб надати уряду можливість подати апеляцію.

Раніше цього місяця компанія подала позов, щоб заблокувати заяву Пентагону про те, що Anthropic становить загрозу для ланцюжка поставок США, що загострило гостру суперечку щодо гарантій використання технологій штучного інтелекту у військових цілях.

Стартап хотів отримати гарантії того, що його ШІ не використовуватиметься для масового спостереження за американцями чи розгортання автономної зброї, тоді як уряд, посилаючись на національну безпеку, стверджував, що не може прийняти жодних обмежень.

Лін поставила під сумнів обґрунтованість заборони, заявивши, що вона, як виглядає, не спрямована проти інтересів національної безпеки.

"Якщо йдеться про цілісність оперативного ланцюжка командування, Міністерство війни могло б просто припинити використання Claude, - написала суддя. - Натомість ці заходи, схоже, спрямовані на покарання Anthropic". Такий крок, за її словами, "є класичним незаконним актом помсти, порушуючи Першу поправку".

Представник Пентагону не відразу відповів на запит про коментар, надісланий після закінчення робочого дня. Еміль Майкл, заступник міністра оборони США з досліджень та розробок, назвав це рішення "ганьбою" у повідомленні у X наприкінці четверга і заявив, що у рішенні "десятки фактичних помилок".

У заяві Anthropic вітала рішення судді. "Хоча ця справа була необхідна для захисту Anthropic, наших клієнтів і наших партнерів, ми, як і раніше, зосереджені на продуктивній роботі з урядом, щоб забезпечити всім американцям вигоду від безпечного та надійного ШІ", - ідеться у заяві компанії.

Компанія Anthropic стверджує, що її виключають із державних контрактів за незгоду з адміністрацією, і заявляє, що правові принципи, що зачіпаються, стосуються кожного федерального підрядника, чиї погляди не подобаються уряду. Адміністрація Трампа пообіцяла вести юридичну боротьбу, щоб виключити Anthropic з усіх державних установ США.

Під час слухань перед Лін цього тижня урядовець заявив, що довіра є ключовим компонентом будь-яких відносин військових із компаніями, що надають їм послуги, і що Anthropic зруйнувала цю довіру під час переговорів щодо контракту, намагаючись диктувати Пентагону політику використання технологій штучного інтелекту.

Юрист стверджував, що уряд стурбований ризиком майбутнього саботажу з боку Anthropic, включаючи зміни в програмному забезпеченні ШІ, яке уряд закуповує у компанії.

Однак у своєму рішенні Лін заявила, що Міністерство юстиції США не має "законних підстав" для того, щоб вважати, що жорстка позиція Anthropic щодо обмежень на використання технологій ШІ може призвести до того, що компанія "стане саботажником".

На слуханні адвокат компанії Anthropic зазначив, що Пентагон може перевірити будь-яку ШІ-модель перед її розгортанням, і що Anthropic не має можливості зупинити роботу моделі, змінити її роботу, відключити її чи побачити, як вона використовується військовими.

У межах судової тяжби з приводу заборони компанія Anthropic також подала позов до апеляційного суду Вашингтона, округ Колумбія, зосередивши увагу на законі, що регулює процедури зниження ризиків у ланцюжку постачання при закупівлі. У цьому позові компанія стверджувала, що Міністерство війни США перевищило свої повноваження, вдавшись до дій, які були "довільними, необґрунтованими і являли собою зловживання дискреційними повноваженнями".

Юлія Шрамко

СвітТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Міністерство юстиції США
Міністерство оборони США
Bloomberg
Дональд Трамп
Сан-Франциско
Сполучені Штати Америки