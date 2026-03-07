$43.810.0050.900.00
Claude обігнав ChatGPT після провалу угоди з Пентагоном

Київ • УНН

 • 882 перегляди

Кількість щоденних завантажень Claude у США сягнула 149 тисяч, випередивши ChatGPT. Активна аудиторія зросла на 183% після відмови Anthropic уряду США.

Claude обігнав ChatGPT після провалу угоди з Пентагоном

Кількість щодня активних користувачів Claude на мобільних пристроях у США зростає, як і кількість нових установок програми після конфлікту компанії з Пентагоном, пише УНН з посиланням на TechCrunch. 

Деталі

Після того, як генеральний директор Anthropic Даріо Амодей відмовився дозволити уряду США використовувати свої системи ШІ для масового спостереження за американцями або для створення повністю автономної зброї, постачальник моделей ШІ, що лежать в основі Claude, був відзначений як ризик для ланцюжка постачання.

Однак, як показують дані, позиція Anthropic змусила багатьох споживачів віддати перевагу цій моделі.

За даними аналітичної компанії Appfigures, кількість завантажень мобільного додатка Claude у США продовжує перевищувати кількість завантажень ChatGPT. Останні дані від 2 березня показують, що Claude має 149 000 щоденних завантажень у порівнянні зі 124 000 у ChatGPT, згідно з оцінками компанії.

Хоча дані про кількість завантажень дають уявлення про те, скільки нових користувачів встановлюють програму вперше, дані про активних користувачів дозволяють зрозуміти, скільки людей фактично ним користуються.

У цьому плані інший постачальник ринкової аналітики, Similarweb, виявив, що програма Claude на пристроях iOS та Android 2 березня налічувала 11,3 мільйона щоденних активних користувачів, що на 183% більше, ніж на початку року, коли використання становило близько 4 мільйонів, і більше, ніж 5 мільйонів щоденних активних користувачів.

Зростання використання Claude дозволило йому обігнати інші програми на основі ШІ за кількістю щоденних активних користувачів, таких як Perplexity та Microsoft Copilot, але не інших провідних конкурентів, таких як ChatGPT. Частково це пояснюється тим, що стрибок у використанні Claude почався пізніше цього місяця, збігшись з новинами про напружені переговори Anthropic з Пентагоном. Якщо ці тенденції збережуться протягом березня, програма може зайняти вище місце в рейтингу.

Звичайно, ChatGPT, як і раніше, значно домінує на ринку, на тлі того, як 2 березня кількість його щоденних активних користувачів на iOS та Android становила 250,5 мільйонів.

Similarweb також повідомляє про зростання веб-трафіку Claude.

Хоча за обсягом веб-трафіку Claude все ще значно відстає від інших провідних постачальників ШІ, у лютому його трафік зріс на 43% порівняно з попереднім місяцем та на 297,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Принаймні частина цього зростання може бути зумовлена ​​зниженням веб-трафіку ChatGPT на 6,5% за той же період. Gemini також показав невелике зростання на 2,1%, що повільніше, ніж у попередні місяці.

Компанія Anthropic сама хвалить прогрес Claude, відзначаючи, що її ШІ-чат-бот тепер реєструється понад 1 мільйон разів на день після того, як минулими вихідними став додатком №1 в американському App Store - і цю позицію він досі утримує. Додаток також посідає перше місце у 15 інших країнах, включаючи Австрію, Бельгію, Канаду, Фінляндію, Францію, Німеччину, Ірландію, Італію, Нову Зеландію, Норвегію, Португалію, Сінгапур, Швейцарію та Велику Британію.

Компанія також зазначила, що Claude щодня б'є власний рекорд за кількістю реєстрацій з початку минулого тижня у всіх країнах, де він доступний.

Тим часом, згідно з більш раннім звітом, кількість видалень програми ChatGPT зростає.

Anthropic заявила, що не коментує дані сторонніх джерел, але представник компанії зазначив, що кількість щодня активних користувачів збільшилася більш ніж утричі з початку 2026 року, а кількість платних підписників подвоїлася.

OpenAI розглядає контракт з НАТО на розгортання ШІ - Reuters04.03.26, 17:49 • 6634 перегляди

