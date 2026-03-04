OpenAI розглядає контракт з НАТО на розгортання ШІ - Reuters
Київ • УНН
OpenAI розглядає можливість розгортання своєї технології штучного інтелекту в несекретних мережах НАТО. Це відбувається після укладення угоди з Пентагоном щодо використання ШІ.
Компанія OpenAI розглядає можливість укладання контракту на розгортання своєї технології штучного інтелекту в "несекретних" мережах Організації Північноатлантичного договору (НАТО), з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, у вівторок повідомило Reuters, через кілька днів після того, як власник ChatGPT уклав угоду з Пентагоном, пише УНН.
Деталі
Першим, що OpenAI розглядає угоду з НАТО, повідомила газета Wall Street Journal.
Газета повідомила, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман спочатку заявив на зборах компанії, що вона розглядає можливість розгортання на всіх секретних мережах НАТО, але представник компанії пізніше уточнила, що Альтман обмовився, і можливість укладання контракту стосувалася "несекретних мереж" НАТО.
НАТО, військовий альянс із 32 країн, не відповіло на запит про коментарі поза звичайним робочим часом.
Компанія OpenAI, підтримувана Microsoft, Amazon та іншими, оголосила наприкінці минулого тижня про угоду щодо розгортання своєї технології в секретній мережі Пентагону після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився припинити співпрацю з конкуруючою компанією Anthropic.
"Звільнення" Anthropic відбулося після ситуації глухого кута у переговорах із Пентагоном щодо використання технології компанії. Генеральний директор Anthropic, Даріо Амодей, наголошував на незгоді компанії з використанням Пентагоном її ШІ-моделей для масового внутрішнього спостереження або для створення повністю автономної зброї.
Пентагон раніше заявляв, що не зацікавлений у використанні ШІ для проведення масового спостереження за американцями або у розробці зброї, яка працює без участі людини, але хотів, щоб будь-яке законне використання ШІ було дозволено.
У оновленій заяві, опублікованій у понеділок після укладання угоди в п'ятницю, компанія OpenAI заявила, що її системи штучного інтелекту "не будуть навмисно використовуватися для внутрішнього спостереження за особами та громадянами США", додавши, що Пентагон також підтвердив, що послуги ШІ не будуть використовуватися розвідувальними агентствами, такими як Агентство національної безпеки (АНБ).
"Я думаю, це був приклад складного, але правильного рішення з вкрай складними наслідками для бренду і дуже негативним піаром для нас у короткостроковій перспективі", - сказав Альтман на зборах компанії у вівторок, маючи на увазі угоду з Пентагоном, повідомляє Wall Street Journal.
Пентагон міг використати ШІ-інструмент під час операції проти Мадуро - WSJ14.02.26, 12:59 • 11827 переглядiв