OpenAI рассматривает контракт с НАТО на развертывание ИИ - Reuters

Компания OpenAI рассматривает возможность заключения контракта на развертывание своей технологии искусственного интеллекта в "несекретных" сетях Организации Североатлантического договора (НАТО), со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, во вторник сообщило Reuters, через несколько дней после того, как владелец ChatGPT заключил соглашение с Пентагоном, пишет УНН.

Детали

Первым, что OpenAI рассматривает соглашение с НАТО, сообщила газета Wall Street Journal.

Газета сообщила, что генеральный директор OpenAI Сэм Альтман изначально заявил на собрании компании, что она рассматривает возможность развертывания на всех секретных сетях НАТО, но представитель компании позже уточнила, что Альтман оговорился, и возможность заключения контракта касалась "несекретных сетей" НАТО.

НАТО, военный альянс из 32 стран, не ответил на запрос о комментариях вне обычного рабочего времени.

Компания OpenAI, поддерживаемая Microsoft, Amazon и другими, объявила в конце прошлой недели о соглашении по развертыванию своей технологии в секретной сети Пентагона после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прекратить сотрудничество с конкурирующей компанией Anthropic.

"Увольнение" Anthropic произошло после ситуации тупика в переговорах с Пентагоном относительно использования технологии компании. Генеральный директор Anthropic, Дарио Амодей, подчеркивал несогласие компании с использованием Пентагоном ее ИИ-моделей для массового внутреннего наблюдения или для создания полностью автономного оружия.

Пентагон ранее заявлял, что не заинтересован в использовании ИИ для проведения массового наблюдения за американцами или в разработке оружия, которое работает без участия человека, но хотел, чтобы любое законное использование ИИ было разрешено.

В обновленном заявлении, опубликованном в понедельник после заключения соглашения в пятницу, компания OpenAI заявила, что ее системы искусственного интеллекта "не будут намеренно использоваться для внутреннего наблюдения за лицами и гражданами США", добавив, что Пентагон также подтвердил, что услуги ИИ не будут использоваться разведывательными агентствами, такими как Агентство национальной безопасности (АНБ).

"Я думаю, это был пример сложного, но правильного решения с крайне сложными последствиями для бренда и очень негативным пиаром для нас в краткосрочной перспективе", - сказал Альтман на собрании компании во вторник, имея в виду соглашение с Пентагоном, сообщает Wall Street Journal.

Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ