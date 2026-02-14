Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ

$42.990.00
51.030.00
ukenru
11:01 • 920 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 4028 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 6890 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 10164 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 22603 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 40017 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35203 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35232 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63147 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 88952 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
88%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: Украина не проиграет, администрация Трампа поняла этот сигнал14 февраля, 01:57 • 8292 просмотра
Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения14 февраля, 02:33 • 4830 просмотра
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский14 февраля, 03:08 • 6500 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 5906 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки05:44 • 4204 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63148 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 88957 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 59645 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 77931 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 119055 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 1764 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 10863 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14361 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 36730 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36422 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
9К720 Искандер

Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Инструмент ИИ Claude от Anthropic, возможно, использовался военными США в операции по захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Правила Anthropic запрещают использование Claude для содействия насилию.

Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ

Инструмент искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic мог быть использован американскими военными во время операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

"Инструмент искусственного интеллекта Anthropic под названием Claude был использован американскими военными во время операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что, по словам людей, знакомых с этим вопросом, свидетельствует о том, как модели искусственного интеллекта приобретают популярность в Пентагоне", – пишет издание.

Миссия по захвату Мадуро и его жены включала бомбардировку нескольких объектов в Каракасе в прошлом месяце. Правила использования Anthropic запрещают использовать Claude для содействия насилию, разработки оружия или ведения наблюдения, пишет издание.

"Мы не можем комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель искусственного интеллекта для какой-либо конкретной операции, секретной или иной. Любое использование Claude – будь то в частном секторе или в правительстве – должно соответствовать нашим Политикам использования, которые регулируют, как Claude может быть развернут. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить соблюдение требований", – сказал представитель Anthropic.

В то же время, министерство обороны США, по словам издания, отказалось от комментариев.

Напомним

Законодатели Венесуэлы отложили принятие законопроекта об амнистии из-за разногласий относительно порядка его применения. Тысячи сторонников оппозиции требуют освобождения всех политических заключенных.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
Техника
Столкновения
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Венесуэла