Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ

Инструмент искусственного интеллекта Claude от компании Anthropic мог быть использован американскими военными во время операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает УНН.

Детали

"Инструмент искусственного интеллекта Anthropic под названием Claude был использован американскими военными во время операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что, по словам людей, знакомых с этим вопросом, свидетельствует о том, как модели искусственного интеллекта приобретают популярность в Пентагоне", – пишет издание.

Миссия по захвату Мадуро и его жены включала бомбардировку нескольких объектов в Каракасе в прошлом месяце. Правила использования Anthropic запрещают использовать Claude для содействия насилию, разработки оружия или ведения наблюдения, пишет издание.

"Мы не можем комментировать, использовался ли Claude или любая другая модель искусственного интеллекта для какой-либо конкретной операции, секретной или иной. Любое использование Claude – будь то в частном секторе или в правительстве – должно соответствовать нашим Политикам использования, которые регулируют, как Claude может быть развернут. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами, чтобы обеспечить соблюдение требований", – сказал представитель Anthropic.

В то же время, министерство обороны США, по словам издания, отказалось от комментариев.

Напомним

