$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.3м/с
54%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Financial Times

Суд в США заблокировал запрет администрации Трампа на ИИ от Anthropic в саге с Пентагоном

Киев • УНН

 • 694 просмотра

Судья приостановила решение Пентагона о разрыве связей с создателем Claude. Запрет назвали незаконной местью за отказ Anthropic от военного ИИ.

Компания Anthropic PBC добилась в США судебного решения, блокирующего запрет администрации Трампа на использование правительством технологии искусственного интеллекта компании, после того, как создатель чат-бота Claude заявил, что этот шаг может стоить ей миллиарды долларов упущенной прибыли, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В четверг судья окружного суда США Рита Ф. Лин вынесла предварительное судебное распоряжение, приостановив план администрации разорвать все связи с Anthropic на время судебного разбирательства в федеральном суде Сан-Франциско. Она отложила исполнение решения на семь дней, чтобы предоставить правительству возможность подать апелляцию.

Ранее в этом месяце компания подала иск, чтобы заблокировать заявление Пентагона о том, что Anthropic представляет угрозу для цепочки поставок США, что обострило острый спор относительно гарантий использования технологий искусственного интеллекта в военных целях.

Стартап хотел получить гарантии того, что его ИИ не будет использоваться для массового наблюдения за американцами или развертывания автономного оружия, тогда как правительство, ссылаясь на национальную безопасность, утверждало, что не может принять никаких ограничений.

Лин поставила под сомнение обоснованность запрета, заявив, что он, как выглядит, не направлен против интересов национальной безопасности.

"Если речь идет о целостности оперативной цепочки командования, Министерство войны могло бы просто прекратить использование Claude, - написала судья. - Вместо этого эти меры, похоже, направлены на наказание Anthropic". Такой шаг, по ее словам, "является классическим незаконным актом мести, нарушая Первую поправку".

Представитель Пентагона не сразу ответил на запрос о комментарии, отправленный после окончания рабочего дня. Эмиль Майкл, заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам, назвал это решение "позором" в сообщении в X в конце четверга и заявил, что в решении "десятки фактических ошибок".

В заявлении Anthropic приветствовала решение судьи. "Хотя это дело было необходимо для защиты Anthropic, наших клиентов и наших партнеров, мы, как и раньше, сосредоточены на продуктивной работе с правительством, чтобы обеспечить всем американцам выгоду от безопасного и надежного ИИ", - говорится в заявлении компании.

Компания Anthropic утверждает, что ее исключают из государственных контрактов за несогласие с администрацией, и заявляет, что затрагиваемые правовые принципы касаются каждого федерального подрядчика, чьи взгляды не нравятся правительству. Администрация Трампа пообещала вести юридическую борьбу, чтобы исключить Anthropic из всех государственных учреждений США.

Во время слушаний перед Лин на этой неделе чиновник заявил, что доверие является ключевым компонентом любых отношений военных с компаниями, предоставляющими им услуги, и что Anthropic разрушила это доверие во время переговоров по контракту, пытаясь диктовать Пентагону политику использования технологий искусственного интеллекта.

Юрист утверждал, что правительство обеспокоено риском будущего саботажа со стороны Anthropic, включая изменения в программном обеспечении ИИ, которое правительство закупает у компании.

Однако в своем решении Лин заявила, что Министерство юстиции США не имеет "законных оснований" для того, чтобы считать, что жесткая позиция Anthropic относительно ограничений на использование технологий ИИ может привести к тому, что компания "станет саботажником".

На слушании адвокат компании Anthropic отметил, что Пентагон может проверить любую ИИ-модель перед ее развертыванием, и что Anthropic не имеет возможности остановить работу модели, изменить ее работу, отключить ее или увидеть, как она используется военными.

В рамках судебной тяжбы по поводу запрета компания Anthropic также подала иск в апелляционный суд Вашингтона, округ Колумбия, сосредоточив внимание на законе, регулирующем процедуры снижения рисков в цепочке поставок при закупке. В этом иске компания утверждала, что Министерство войны США превысило свои полномочия, прибегнув к действиям, которые были "произвольными, необоснованными и представляли собой злоупотребление дискреционными полномочиями".

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Сан-Франциско
Соединённые Штаты