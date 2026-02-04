OpenAI планує інвестувати у розробку ліків через ШІ в обмін на роялті
Київ • УНН
OpenAI розглядає інвестиції у фармкомпанії, що використовують її ШІ для створення ліків, в обмін на роялті. Це дозволить покрити витрати на обчислювальні потужності та отримати частку від майбутніх відкриттів.
Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія розглядає можливість переходу до моделі прямого інвестування у фармацевтичні фірми, які використовують її технології для створення нових методів лікування. Під час виступу на конференції Cisco Systems Inc. у Сан-Франциско 3 лютого очільник розробника ChatGPT зазначив, що такий підхід дозволить компанії покривати величезні витрати на обчислювальні потужності в обмін на частку від майбутніх наукових відкриттів. Про це пише УНН.
Деталі
Сем Альтман припустив, що OpenAI може субсидувати використання своїх передових моделей штучного інтелекту для партнерів із медичної галузі. В обмін на це технологічний гігант планує отримувати роялті від патентів або комерціалізації ліків, знайдених за допомогою ШІ.
Хоча наразі таких офіційних партнерств ще не існує, Альтман підкреслив, що масштабні наукові дослідження потребують настільки великого капіталу, що OpenAI бачить себе в ролі стратегічного інвестора.
Нова стратегія монетизації інтелекту
Коментарі генерального директора доповнюють нещодавні заяви фінансової директорки компанії Сари Фріар на форумі в Давосі. Вона натякнула на впровадження моделі "розподілу цінності", де OpenAI отримуватиме відсоток від доходів за інтелектуальну власність, створену на базі її програмного забезпечення.
Зараз ми цим не займаємося, але я думаю, що межа наукових відкриттів зі штучним інтелектом вимагатиме стільки капіталу, що в деяких із цих випадків ми вважатимемо себе інвестором
Водночас він запевнив, що ці нововведення не торкнуться звичайних клієнтів, які використовують API для стандартних завдань, підкресливши, що їхні напрацювання залишаються виключно їхньою власністю. Наразі OpenAI змагається з Google та Anthropic за лідерство у медичному секторі, де ШІ вже використовують для аналізу молекул та обробки персональних медичних даних.
