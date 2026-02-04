OpenAI планує інвестувати у розробку ліків через ШІ в обмін на роялті

$42.970.16
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
19:39 • 10211 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 13022 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 14936 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 16245 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 13485 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 21621 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 29953 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 16887 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 24646 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 10259 перегляди
Суд залишив під вартою поліцейську у справі про загибель 6-річної дівчинки в Прилуках3 лютого, 17:40 • 3946 перегляди
Україна та НАТО обговорили термінову допомогу для відновлення енергосектору через механізм EADRCC3 лютого, 17:48 • 3538 перегляди
У російському Бєлгороді стався блекаут: повідомляється ракетну атаку3 лютого, 17:56 • 3412 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 7724 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 22536 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 24578 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 64053 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 73233 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 56359 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Марк Рютте
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Запоріжжя
Польща
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
OpenAI планує інвестувати у розробку ліків через ШІ в обмін на роялті

Київ • УНН

 • 86 перегляди

OpenAI розглядає інвестиції у фармкомпанії, що використовують її ШІ для створення ліків, в обмін на роялті. Це дозволить покрити витрати на обчислювальні потужності та отримати частку від майбутніх відкриттів.

OpenAI планує інвестувати у розробку ліків через ШІ в обмін на роялті
Фото: Bloomberg

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія розглядає можливість переходу до моделі прямого інвестування у фармацевтичні фірми, які використовують її технології для створення нових методів лікування. Під час виступу на конференції Cisco Systems Inc. у Сан-Франциско 3 лютого очільник розробника ChatGPT зазначив, що такий підхід дозволить компанії покривати величезні витрати на обчислювальні потужності в обмін на частку від майбутніх наукових відкриттів. Про це пише УНН.

Деталі

Сем Альтман припустив, що OpenAI може субсидувати використання своїх передових моделей штучного інтелекту для партнерів із медичної галузі. В обмін на це технологічний гігант планує отримувати роялті від патентів або комерціалізації ліків, знайдених за допомогою ШІ.

OpenAI звинувачує xAI Ілона Маска у навмисному знищенні доказів у судовому процесі03.02.26, 05:29 • 4324 перегляди

Хоча наразі таких офіційних партнерств ще не існує, Альтман підкреслив, що масштабні наукові дослідження потребують настільки великого капіталу, що OpenAI бачить себе в ролі стратегічного інвестора.

Нова стратегія монетизації інтелекту

Коментарі генерального директора доповнюють нещодавні заяви фінансової директорки компанії Сари Фріар на форумі в Давосі. Вона натякнула на впровадження моделі "розподілу цінності", де OpenAI отримуватиме відсоток від доходів за інтелектуальну власність, створену на базі її програмного забезпечення.

Зараз ми цим не займаємося, але я думаю, що межа наукових відкриттів зі штучним інтелектом вимагатиме стільки капіталу, що в деяких із цих випадків ми вважатимемо себе інвестором

– сказав Альтман.

Водночас він запевнив, що ці нововведення не торкнуться звичайних клієнтів, які використовують API для стандартних завдань, підкресливши, що їхні напрацювання залишаються виключно їхньою власністю. Наразі OpenAI змагається з Google та Anthropic за лідерство у медичному секторі, де ШІ вже використовують для аналізу молекул та обробки персональних медичних даних.

"Людство має прокинутися": керівник Anthropic застеріг щодо небезпек ШІ27.01.26, 09:46 • 4772 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яТехнології
Сем Альтман
OpenAI
ChatGPT
Давос
Сан-Франциско
Google