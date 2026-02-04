OpenAI планирует инвестировать в разработку лекарств через ИИ в обмен на роялти

Фото: Bloomberg

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания рассматривает возможность перехода к модели прямого инвестирования в фармацевтические фирмы, которые используют ее технологии для создания новых методов лечения. Во время выступления на конференции Cisco Systems Inc. в Сан-Франциско 3 февраля глава разработчика ChatGPT отметил, что такой подход позволит компании покрывать огромные затраты на вычислительные мощности в обмен на долю от будущих научных открытий. Об этом пишет УНН.

Детали

Сэм Альтман предположил, что OpenAI может субсидировать использование своих передовых моделей искусственного интеллекта для партнеров из медицинской отрасли. В обмен на это технологический гигант планирует получать роялти от патентов или коммерциализации лекарств, найденных с помощью ИИ.

Хотя сейчас таких официальных партнерств еще не существует, Альтман подчеркнул, что масштабные научные исследования требуют настолько большого капитала, что OpenAI видит себя в роли стратегического инвестора.

Новая стратегия монетизации интеллекта

Комментарии генерального директора дополняют недавние заявления финансового директора компании Сары Фриар на форуме в Давосе. Она намекнула на внедрение модели "распределения ценности", где OpenAI будет получать процент от доходов за интеллектуальную собственность, созданную на базе ее программного обеспечения.

Сейчас мы этим не занимаемся, но я думаю, что предел научных открытий с искусственным интеллектом потребует столько капитала, что в некоторых из этих случаев мы будем считать себя инвестором – сказал Альтман.

В то же время он заверил, что эти нововведения не коснутся обычных клиентов, использующих API для стандартных задач, подчеркнув, что их наработки остаются исключительно их собственностью. Сейчас OpenAI соревнуется с Google и Anthropic за лидерство в медицинском секторе, где ИИ уже используют для анализа молекул и обработки персональных медицинских данных.

