OpenAI планирует инвестировать в разработку лекарств через ИИ в обмен на роялти

22:15 • 5480 просмотра
Трамп о нарушенном "энергетическом перемирии": Путин сдержал слово, пауза закончилась
3 февраля, 19:39 • 11635 просмотра
Трамп не удивлен атакой россии на Украину этой ночью – Белый дом
3 февраля, 18:25 • 14170 просмотра
рф ответила рекордом баллистики на просьбу Трампа: Зеленский ожидает реакции США после ударов рф по энергетике
3 февраля, 16:50 • 15993 просмотра
Генсек НАТО Рютте посетил киевскую ТЭЦ, которую ночью атаковала россияPhoto
Эксклюзив
3 февраля, 16:41 • 17215 просмотра
Три уровня пенсий вместо одного: как государство хочет изменить систему и кто за это заплатит
3 февраля, 16:33 • 13852 просмотра
Сенатор Грэм призвал Трампа поставлять Украине ракеты Tomahawk после новой массированной атаки рф
3 февраля, 11:49 • 22166 просмотра
"Каждый такой удар рф подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Эксклюзив
3 февраля, 11:48 • 30519 просмотра
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
3 февраля, 11:19 • 16998 просмотра
Более 98% от ВВП: госдолг Украины превысил 9 трлн грн - МинфинPhoto
3 февраля, 09:22 • 24791 просмотра
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Популярные новости
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 11000 просмотра
Суд оставил под стражей полицейскую по делу о гибели 6-летней девочки в Прилуках3 февраля, 17:40 • 4808 просмотра
Украина и НАТО обсудили срочную помощь для восстановления энергосектора через механизм EADRCC3 февраля, 17:48 • 4406 просмотра
В российском белгороде произошел блэкаут: сообщается о ракетной атаке3 февраля, 17:56 • 4246 просмотра
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 9158 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 23152 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 25210 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 64593 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 73745 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 56757 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Марк Рютте
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Запорожье
Польша
"Дальше больше, но без детей": Осадчая и Горбунов о девяти годах брака3 февраля, 18:03 • 9192 просмотра
Monokate удивила новым образом: Екатерина Павленко стала платиновой блондинкой перед Нацотбором на "Евровидение-2026"Video3 февраля, 16:57 • 11015 просмотра
Лилия Ребрик показала, как ее дочь занимается гимнастикойPhoto3 февраля, 14:20 • 14688 просмотра
Тарас Цымбалюк признался, что реалити "Холостяк" не оправдало его ожиданийPhoto3 февраля, 11:58 • 21846 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 32901 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
ЧатГПТ
Дипломатка

OpenAI планирует инвестировать в разработку лекарств через ИИ в обмен на роялти

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

OpenAI рассматривает инвестиции в фармкомпании, использующие ее ИИ для создания лекарств, в обмен на роялти. Это позволит покрыть расходы на вычислительные мощности и получить долю от будущих открытий.

OpenAI планирует инвестировать в разработку лекарств через ИИ в обмен на роялти
Фото: Bloomberg

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания рассматривает возможность перехода к модели прямого инвестирования в фармацевтические фирмы, которые используют ее технологии для создания новых методов лечения. Во время выступления на конференции Cisco Systems Inc. в Сан-Франциско 3 февраля глава разработчика ChatGPT отметил, что такой подход позволит компании покрывать огромные затраты на вычислительные мощности в обмен на долю от будущих научных открытий. Об этом пишет УНН.

Детали

Сэм Альтман предположил, что OpenAI может субсидировать использование своих передовых моделей искусственного интеллекта для партнеров из медицинской отрасли. В обмен на это технологический гигант планирует получать роялти от патентов или коммерциализации лекарств, найденных с помощью ИИ.

OpenAI обвиняет xAI Илона Маска в преднамеренном уничтожении доказательств в судебном процессе03.02.26, 05:29 • 4324 просмотра

Хотя сейчас таких официальных партнерств еще не существует, Альтман подчеркнул, что масштабные научные исследования требуют настолько большого капитала, что OpenAI видит себя в роли стратегического инвестора.

Новая стратегия монетизации интеллекта

Комментарии генерального директора дополняют недавние заявления финансового директора компании Сары Фриар на форуме в Давосе. Она намекнула на внедрение модели "распределения ценности", где OpenAI будет получать процент от доходов за интеллектуальную собственность, созданную на базе ее программного обеспечения.

Сейчас мы этим не занимаемся, но я думаю, что предел научных открытий с искусственным интеллектом потребует столько капитала, что в некоторых из этих случаев мы будем считать себя инвестором

– сказал Альтман.

В то же время он заверил, что эти нововведения не коснутся обычных клиентов, использующих API для стандартных задач, подчеркнув, что их наработки остаются исключительно их собственностью. Сейчас OpenAI соревнуется с Google и Anthropic за лидерство в медицинском секторе, где ИИ уже используют для анализа молекул и обработки персональных медицинских данных.

"Человечество должно проснуться": глава Anthropic предостерег об опасностях ИИ27.01.26, 09:46 • 4772 просмотра

Степан Гафтко

ЗдоровьеТехнологии
Сэм Альтман
OpenAI
ЧатГПТ
Давос
Сан-Франциско
Google