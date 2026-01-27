$43.130.01
Реклама
УНН Lite
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 18322 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 18020 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 18769 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 21819 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 40492 просмотра
"Человечество должно проснуться": глава Anthropic предостерег об опасностях ИИ

Киев • УНН

 • 954 просмотра

Глава Anthropic Дарио Амодей призывает человечество осознать потенциальные угрозы мощных систем ИИ, которые могут появиться уже в ближайшие годы. Он очертил риски от потери рабочих мест до биотероризма.

"Человечество должно проснуться": глава Anthropic предостерег об опасностях ИИ

Человечество "должно проснуться" относительно потенциально катастрофических рисков, которые представляют собой мощные системы ИИ в ближайшие годы, по словам руководителя Anthropic Дарио Амодея, чья компания является одной из тех, кто расширяет границы этой технологии, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Амодей в эссе в понедельник обрисовал риски, которые могут возникнуть, если технология будет развиваться бесконтрольно - от масштабных потерь рабочих мест до биотероризма.

"Человечеству вот-вот будет передана почти невероятная власть, и до конца непонятно, обладают ли наши социальные, политические и технологические системы зрелостью, чтобы ею владеть", - написал Амодей.

Эссе стало суровым предупреждением от одного из самых влиятельных предпринимателей в области ИИ о том, что меры предосторожности в отношении ИИ недостаточны.

Амодей обрисовывает риски, которые могут возникнуть с появлением того, что он называет "мощным искусственным интеллектом" - систем, которые будут "намного более мощными, чем любой лауреат Нобелевской премии, государственный деятель или технолог", - что, по его прогнозам, вероятно произойдет в ближайшие "несколько лет".

Среди этих рисков - потенциал для отдельных лиц разработать биологическое оружие, способное убить миллионы или "в худшем случае даже уничтожить всю жизнь на Земле".

"Психически неуравновешенный одиночка, способный совершить стрельбу в школе, но, вероятно, не способный создать ядерное оружие или выпустить чуму… теперь будет сведен до уровня способностей вирусолога со степенью доктора наук", — написал Амодей.

Он также поднимает вопрос потенциальной возможности того, что ИИ "выйдет из-под контроля и подчинит себе человечество" или усилит авторитарных правителей и других злоумышленников, что приведет к "глобальной тоталитарной диктатуре".

Амодей, чья компания Anthropic является главным конкурентом разработчика ChatGPT OpenAI, столкнулась с Дэвидом Саксом, ИИ и крипто-"царем" президента США Дональда Трампа, относительно направления регулирования США.

Он также сравнил планы администрации продавать передовые чипы искусственного интеллекта Китаю с продажей ядерного оружия Северной Корее.

В прошлом месяце Трамп подписал исполнительный указ, чтобы помешать усилиям на уровне штатов по регулированию компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и в прошлом году опубликовал план действий по искусственному интеллекту, в котором изложены планы по ускорению инноваций в США.

В своем эссе Амодей предупредил о масштабных потерях рабочих мест и "концентрации экономической мощи" и богатства в Кремниевой долине в результате развития искусственного интеллекта.

"Это ловушка: искусственный интеллект настолько мощный, такой блестящий приз, что человеческой цивилизации очень трудно вообще наложить на него какие-либо ограничения", - добавил он.

Завуалированно ссылаясь на спор вокруг Grok AI Илона Маска, Амодей написал, что "некоторые компании, занимающиеся искусственным интеллектом, продемонстрировали тревожную небрежность в отношении сексуализации детей в современных моделях, что заставляет меня сомневаться, что они проявят или склонность, или способность учитывать риски автономии в будущих моделях".

Еврокомиссия расследует распространение незаконного контента через чат-бот Grok Илона Маска26.01.26, 15:27 • 5026 просмотров

Проблемы безопасности искусственного интеллекта, такие как биологическое оружие, автономное оружие и злонамеренные действия государственных субъектов, занимали видное место в публичном дискурсе в 2023 году, отчасти благодаря предупреждениям таких лидеров, как Амодей, отмечает издание.

Политические решения относительно искусственного интеллекта все чаще обусловлены желанием воспользоваться возможностями, предоставляемыми новой технологией, а не смягчить ее риски, по словам Амодея.

"Эти колебания досадны, поскольку сама технология не озабочена тем, что модно, и мы значительно ближе к реальной опасности в 2026 году, чем в 2023 году", - написал он.

Амодей был одним из первых сотрудников OpenAI, но покинул его, чтобы стать соучредителем Anthropic в 2020 году после конфликта с Сэмом Альтманом относительно направления OpenAI и ограничений в области ИИ.

Anthropic ведет переговоры с такими группами, как Microsoft и Nvidia, а также с инвесторами, включая сингапурский суверенный фонд благосостояния GIC, Coatue и Sequoia Capital, о раунде финансирования в 25 миллиардов долларов или более, что оценивает компанию в 350 миллиардов долларов, пишет издание.

ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет17.10.25, 10:15 • 157736 просмотров

Юлия Шрамко

