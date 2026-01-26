Еврокомиссия расследует распространение незаконного контента через чат-бот Grok Илона Маска
Европейский Союз начал официальное расследование в отношении чат-бота Grok из-за подозрений в создании манипулятивных сексуализированных изображений. Регуляторы проверят соблюдение компанией Закона о цифровых услугах.
Европейский Союз начал официальное расследование деятельности искусственного интеллекта Grok в соцсети X из-за подозрений в создании и распространении манипулятивных сексуализированных изображений. Регуляторы проверят, соблюдает ли компания Закон о цифровых услугах (DSA) в вопросе оценки и смягчения рисков, связанных с генерацией вредоносного контента. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Поводом для расследования стало появление в сети созданных искусственным интеллектом изображений женщин и несовершеннолетних откровенного характера, что вызвало обеспокоенность мировых регуляторов. В рамках Закона о цифровых услугах крупные технологические платформы обязаны блокировать незаконный контент, иначе им грозит штраф в размере до 6% от мирового годового оборота.
Неконсенсуальные сексуальные дипфейки женщин и детей являются насильственной, неприемлемой формой унижения
Она подчеркнула, что исполнительный орган Евросоюза тщательно проверит, насколько эффективно платформа X противодействует распространению подобных материалов в блоке из 27 стран.
Меры безопасности от xAI и позиция компании
В ответ на обвинения представители X ссылаются на заявление от 14 января, где утверждается, что разработчик xAI ввел ограничения на редактирование изображений. Компания уверяет, что заблокировала возможность создания порнографического контента на основе местоположения пользователей в тех юрисдикциях, где это прямо запрещено законом.
Несмотря на эти шаги, Еврокомиссия намерена выяснить, являются ли эти меры достаточными и как именно определяются страны, где действуют ограничения. Расследование станет важным прецедентом в регулировании деятельности генеративного искусственного интеллекта на территории Европы и контроле за безопасностью цифрового пространства.
