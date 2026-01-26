$43.140.03
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
Financial Times

Еврокомиссия расследует распространение незаконного контента через чат-бот Grok Илона Маска

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Европейский Союз начал официальное расследование в отношении чат-бота Grok из-за подозрений в создании манипулятивных сексуализированных изображений. Регуляторы проверят соблюдение компанией Закона о цифровых услугах.

Еврокомиссия расследует распространение незаконного контента через чат-бот Grok Илона Маска

Европейский Союз начал официальное расследование деятельности искусственного интеллекта Grok в соцсети X из-за подозрений в создании и распространении манипулятивных сексуализированных изображений. Регуляторы проверят, соблюдает ли компания Закон о цифровых услугах (DSA) в вопросе оценки и смягчения рисков, связанных с генерацией вредоносного контента. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Поводом для расследования стало появление в сети созданных искусственным интеллектом изображений женщин и несовершеннолетних откровенного характера, что вызвало обеспокоенность мировых регуляторов. В рамках Закона о цифровых услугах крупные технологические платформы обязаны блокировать незаконный контент, иначе им грозит штраф в размере до 6% от мирового годового оборота.

Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17.01.26, 05:45 • 37512 просмотров

Неконсенсуальные сексуальные дипфейки женщин и детей являются насильственной, неприемлемой формой унижения

– заявила глава ЕС по вопросам технологий Хенна Вирккунен.

Она подчеркнула, что исполнительный орган Евросоюза тщательно проверит, насколько эффективно платформа X противодействует распространению подобных материалов в блоке из 27 стран.

Меры безопасности от xAI и позиция компании

В ответ на обвинения представители X ссылаются на заявление от 14 января, где утверждается, что разработчик xAI ввел ограничения на редактирование изображений. Компания уверяет, что заблокировала возможность создания порнографического контента на основе местоположения пользователей в тех юрисдикциях, где это прямо запрещено законом.

Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации17.01.26, 08:59 • 18628 просмотров

Несмотря на эти шаги, Еврокомиссия намерена выяснить, являются ли эти меры достаточными и как именно определяются страны, где действуют ограничения. Расследование станет важным прецедентом в регулировании деятельности генеративного искусственного интеллекта на территории Европы и контроле за безопасностью цифрового пространства.

X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15.01.26, 09:20 • 39707 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости МираТехнологии
Санкции
Социальная сеть
Европейская комиссия
Reuters
Европейский Союз
Илон Маск