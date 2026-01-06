$42.420.13
11:59 • 3762 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:40 • 4744 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
09:58 • 20479 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46 • 35328 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 39160 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 65038 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 117840 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 54326 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 52821 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 47388 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Момент ChatGPT для фізичного ШІ майже настав": Nvidia представила свою технологію для безпілотних авто

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Nvidia представила технологію Alpamayo для безпілотних автомобілів, яка забезпечить "логіку" в автономних транспортних засобах. Компанія співпрацює з Mercedes над створенням безпілотного автомобіля, який з'явиться у США найближчими місяцями.

"Момент ChatGPT для фізичного ШІ майже настав": Nvidia представила свою технологію для безпілотних авто

Компанія Nvidia оголосила про впровадження своєї технології в безпілотні автомобілі, прагнучи розширити асортименти фізичних продуктів, в які можна буде інтегрувати ШІ, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Виступаючи на щорічній технологічній конференції CES у Лас-Вегасі, очільник компанії Дженсен Хуан заявив, що автомобільна технологія під назвою Alpamayo привнесе "логіку" (reasoning) в автономні транспортні засоби.

Це дозволить автомобілям "продумувати рідкісні сценарії, безпечно керувати автомобілем у складних умовах і пояснювати свої рішення", заявив Хуан.

Він додав, що Nvidia працює з Mercedes над створенням безпілотного автомобіля на базі цієї технології, який буде випущений у США протягом найближчих місяців, а потім з'явиться в Європі та Азії.

Чіпи Nvidia сприяли розвитку революції в області ШІ, хоча досі основна увага приділялася програмному забезпеченню, яке вони підтримують, наприклад, ChatGPT.

Однак провідні технологічні компанії зараз все частіше шукають апаратне забезпечення, тобто фізичні продукти, такі як автомобілі, в яких можна було б використовувати ШІ.

У своїй фірмовій чорній шкіряній куртці Хуан розповів аудиторії із сотень людей, що цей проєкт навчив Nvidia "величезній кількості речей" про те, як допомагати партнерам створювати роботизовані системи.

"Момент ChatGPT для фізичного ШІ майже настав", - сказав Хуан.

"Перехід NVIDIA до масштабного ШІ та використання систем ШІ як конкурентних переваг допоможе їй значно випередити конкурентів", - сказав Паоло Пескаторе, аналітик PP Foresight з Лас-Вегаса.

"Alpamayo є глибоким зрушенням для NVIDIA, перехід від переважно обчислювального продукту до постачальника платформи для фізичних екосистем ШІ", - вказав він.

Акції розробника чіпів ШІ трохи зросли на позабіржових торгах після презентації Хуана.

У ній була показана відеодемонстрація Mercedes-Benz з ШІ, що їде Сан-Франциско, у той час як пасажир, що сидить за кермом, тримав руки на колінах.

"Він поводиться так природно, тому що навчався безпосередньо у людей-демонстраторів, - сказав Хуан, - але в кожному окремому сценарії… він каже вам, що має намір зробити, і розмірковує про те, що має намір зробити".

Alpamayo - це модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, базовий код якої тепер доступний на платформі машинного навчання Hugging Face, де дослідники автономних транспортних засобів можуть безплатно отримати доступ до нього і перенавчити модель, сказав Хуан.

"Наша мета - щоб коли-небудь кожен автомобіль, кожна вантажівка була автономною", - сказав він аудиторії.

Проєкт може загрожувати таким компаніям, як Tesla Ілона Маска, яка пропонує програмне забезпечення для допомоги водію під назвою Autopilot.

"Саме цим і займається Tesla, - написав Маск у соціальних мережах після оголошення про Alpamayo. - Вони виявлять, що легко досягти 99%, а згодом неймовірно складно вирішити завдання з довгим хвостом розподілу".

Як і Tesla, Nvidia також планує запустити сервіс роботаксі до наступного року у співпраці з партнером, але відмовилася назвати партнера або повідомити, де саме він буде розташований.

Nvidia - найдорожча в світі компанія, що публічно торгується, з ринковою капіталізацією понад 4,5 трлн доларів.

Nvidia стала першою компанією у світі з ринковою капіталізацією понад 5 трильйонів доларів – ШІ підживив рекордне зростання29.10.25, 16:55 • 3295 переглядiв

У жовтні вона стала першою компанією, що досягла позначки 5 трлн доларів, але потім втратила в ціні через побоювання, що попит на ШІ надмірно роздутий.

Компанія також повідомила, що її чіпи Rubin AI наразі знаходяться у виробництві і мають бути випущені пізніше цього року.

Це довгоочікуване обладнання може споживати менше енергії, ніж поточна лінійка Nvidia чіпів для ШІ, і може знизити вартість розробки технології.

Nvidia достроково випускає обчислювальну платформу Vera Rubin для ШІ06.01.26, 11:21 • 1946 переглядiв

Юлія Шрамко

