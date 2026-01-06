Nvidia достроково випускає обчислювальну платформу Vera Rubin для ШІ

$42.420.13
49.510.07
ukenru
08:46 • 1900 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 15634 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 41788 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 75793 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 44198 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 45470 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 45450 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 112181 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71632 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 97084 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
96%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55 • 10380 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 13002 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 10614 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 11200 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 5816 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 23580 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 75787 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 47658 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 112176 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 168020 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Японія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 14920 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 60402 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 54542 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 50782 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 58757 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Опалення

Nvidia достроково випускає обчислювальну платформу Vera Rubin для ШІ

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Nvidia запускає нову обчислювальну платформу Vera Rubin на початку 2026 року. Вона включатиме шість чіпів, що складуть один ШІ-суперкомп'ютер, і забезпечить уп'ятеро більше обчислювальних ресурсів для навчання ШІ, ніж Blackwell.

Nvidia достроково випускає обчислювальну платформу Vera Rubin для ШІ
Nvidia

Nvidia починає 2026 рік з дострокового запуску своєї нової обчислювальної платформи Vera Rubin, після рекордного року для попередника графічного процесора Rubin, Blackwell, чому сприяв бум (або "бульбашка") у сфері ШІ, повідомляє The Verge, пише УНН.

Деталі

Під час пресбрифінгу перед виступом на CES 2026 Діон Гарріс, старший директор Nvidia з рішень для високопродуктивних обчислень та інфраструктури ШІ, описав Vera Rubin як "шість чіпів, які становлять один ШІ-суперкомп'ютер".

Ці шість чіпів включають ЦП Vera, графічний процесор Rubin, комутатор NVLink 6-го покоління, мережеву карту Connect-X9, DPU BlueField4 і CPO Spectrum-X 102.4T. Платформа підтримуватиме конфіденційні обчислення 3-го покоління і, за даними Nvidia, стане першою надійною обчислювальною платформою у стійковому масштабі.

Nvidia стверджує, що графічний процесор Rubin здатний забезпечити вп'ятеро більше обчислювальних ресурсів для навчання ШІ, ніж Blackwell. Архітектура Vera Rubin загалом може навчити велику модель ШІ з використанням структури "суміші експертів" (MOE) за той же час, що і Blackwell, при цьому використовуючи вчетверо менше графічних процесорів та та за одну сьому вартості токена.

Спочатку запуск Rubin очікувався наприкінці цього року. Його раніший вихід відбувся лише через пару місяців після того, як Nvidia повідомила про рекордно високі доходи від центрів обробки даних, які зросли на 66 відсотків порівняно з попереднім роком. Це зростання обумовлено попитом на графічні процесори Blackwell і Blackwell Ultra, які встановили високу планку для успіху Rubin і послужили індикатором "бульбашки ШІ". Продукти та послуги, що працюють на Rubin, будуть доступні від партнерів Nvidia, починаючи з другої половини 2026 року.

Nvidia фіксує рекордний дохід у $57 млрд і заспокоює щодо "бульбашки" ШІ20.11.25, 11:59 • 3486 переглядiв

Юлія Шрамко

Технології
Техніка
Тренд
Бренд
Електроенергія