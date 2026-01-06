Nvidia достроково випускає обчислювальну платформу Vera Rubin для ШІ
Київ • УНН
Nvidia запускає нову обчислювальну платформу Vera Rubin на початку 2026 року. Вона включатиме шість чіпів, що складуть один ШІ-суперкомп'ютер, і забезпечить уп'ятеро більше обчислювальних ресурсів для навчання ШІ, ніж Blackwell.
Nvidia починає 2026 рік з дострокового запуску своєї нової обчислювальної платформи Vera Rubin, після рекордного року для попередника графічного процесора Rubin, Blackwell, чому сприяв бум (або "бульбашка") у сфері ШІ, повідомляє The Verge, пише УНН.
Деталі
Під час пресбрифінгу перед виступом на CES 2026 Діон Гарріс, старший директор Nvidia з рішень для високопродуктивних обчислень та інфраструктури ШІ, описав Vera Rubin як "шість чіпів, які становлять один ШІ-суперкомп'ютер".
Ці шість чіпів включають ЦП Vera, графічний процесор Rubin, комутатор NVLink 6-го покоління, мережеву карту Connect-X9, DPU BlueField4 і CPO Spectrum-X 102.4T. Платформа підтримуватиме конфіденційні обчислення 3-го покоління і, за даними Nvidia, стане першою надійною обчислювальною платформою у стійковому масштабі.
Nvidia стверджує, що графічний процесор Rubin здатний забезпечити вп'ятеро більше обчислювальних ресурсів для навчання ШІ, ніж Blackwell. Архітектура Vera Rubin загалом може навчити велику модель ШІ з використанням структури "суміші експертів" (MOE) за той же час, що і Blackwell, при цьому використовуючи вчетверо менше графічних процесорів та та за одну сьому вартості токена.
Спочатку запуск Rubin очікувався наприкінці цього року. Його раніший вихід відбувся лише через пару місяців після того, як Nvidia повідомила про рекордно високі доходи від центрів обробки даних, які зросли на 66 відсотків порівняно з попереднім роком. Це зростання обумовлено попитом на графічні процесори Blackwell і Blackwell Ultra, які встановили високу планку для успіху Rubin і послужили індикатором "бульбашки ШІ". Продукти та послуги, що працюють на Rubin, будуть доступні від партнерів Nvidia, починаючи з другої половини 2026 року.
