09:58 • 188 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
08:46 • 2668 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 16225 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 42448 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 77044 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 44729 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 45832 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 45678 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 112751 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71708 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
Nvidia досрочно выпускает вычислительную платформу Vera Rubin для ИИ

Киев • УНН

 660 просмотра

Nvidia запускает новую вычислительную платформу Vera Rubin в начале 2026 года. Она будет включать шесть чипов, которые составят один ИИ-суперкомпьютер, и обеспечит в пять раз больше вычислительных ресурсов для обучения ИИ, чем Blackwell.

Nvidia досрочно выпускает вычислительную платформу Vera Rubin для ИИ
Nvidia

Nvidia начинает 2026 год с досрочного запуска своей новой вычислительной платформы Vera Rubin, после рекордного года для предшественника графического процессора Rubin, Blackwell, чему способствовал бум (или "пузырь") в сфере ИИ, сообщает The Verge, пишет УНН.

Подробности

Во время пресс-брифинга перед выступлением на CES 2026 Дион Харрис, старший директор Nvidia по решениям для высокопроизводительных вычислений и инфраструктуры ИИ, описал Vera Rubin как "шесть чипов, которые составляют один ИИ-суперкомпьютер".

Эти шесть чипов включают ЦП Vera, графический процессор Rubin, коммутатор NVLink 6-го поколения, сетевую карту Connect-X9, DPU BlueField4 и CPO Spectrum-X 102.4T. Платформа будет поддерживать конфиденциальные вычисления 3-го поколения и, по данным Nvidia, станет первой надежной вычислительной платформой в стоечном масштабе.

Nvidia утверждает, что графический процессор Rubin способен обеспечить в пять раз больше вычислительных ресурсов для обучения ИИ, чем Blackwell. Архитектура Vera Rubin в целом может обучить большую модель ИИ с использованием структуры "смеси экспертов" (MOE) за то же время, что и Blackwell, при этом используя в четыре раза меньше графических процессоров и за одну седьмую стоимости токена.

Изначально запуск Rubin ожидался в конце этого года. Его более ранний выход состоялся всего через пару месяцев после того, как Nvidia сообщила о рекордно высоких доходах от центров обработки данных, которые выросли на 66 процентов по сравнению с предыдущим годом. Этот рост обусловлен спросом на графические процессоры Blackwell и Blackwell Ultra, которые установили высокую планку для успеха Rubin и послужили индикатором "пузыря ИИ". Продукты и услуги, работающие на Rubin, будут доступны от партнеров Nvidia, начиная со второй половины 2026 года.

Юлия Шрамко

Технологии
Техника
Тренд
Бренд
Электроэнергия