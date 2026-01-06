Nvidia досрочно выпускает вычислительную платформу Vera Rubin для ИИ

Nvidia

Nvidia начинает 2026 год с досрочного запуска своей новой вычислительной платформы Vera Rubin, после рекордного года для предшественника графического процессора Rubin, Blackwell, чему способствовал бум (или "пузырь") в сфере ИИ, сообщает The Verge, пишет УНН.

Подробности

Во время пресс-брифинга перед выступлением на CES 2026 Дион Харрис, старший директор Nvidia по решениям для высокопроизводительных вычислений и инфраструктуры ИИ, описал Vera Rubin как "шесть чипов, которые составляют один ИИ-суперкомпьютер".

Эти шесть чипов включают ЦП Vera, графический процессор Rubin, коммутатор NVLink 6-го поколения, сетевую карту Connect-X9, DPU BlueField4 и CPO Spectrum-X 102.4T. Платформа будет поддерживать конфиденциальные вычисления 3-го поколения и, по данным Nvidia, станет первой надежной вычислительной платформой в стоечном масштабе.

Nvidia утверждает, что графический процессор Rubin способен обеспечить в пять раз больше вычислительных ресурсов для обучения ИИ, чем Blackwell. Архитектура Vera Rubin в целом может обучить большую модель ИИ с использованием структуры "смеси экспертов" (MOE) за то же время, что и Blackwell, при этом используя в четыре раза меньше графических процессоров и за одну седьмую стоимости токена.

Изначально запуск Rubin ожидался в конце этого года. Его более ранний выход состоялся всего через пару месяцев после того, как Nvidia сообщила о рекордно высоких доходах от центров обработки данных, которые выросли на 66 процентов по сравнению с предыдущим годом. Этот рост обусловлен спросом на графические процессоры Blackwell и Blackwell Ultra, которые установили высокую планку для успеха Rubin и послужили индикатором "пузыря ИИ". Продукты и услуги, работающие на Rubin, будут доступны от партнеров Nvidia, начиная со второй половины 2026 года.

