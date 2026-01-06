$42.420.13
Популярные новости
"Момент ChatGPT для физического ИИ почти настал": Nvidia представила свою технологию для беспилотных авто

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Nvidia представила технологию Alpamayo для беспилотных автомобилей, которая обеспечит "логику" в автономных транспортных средствах. Компания сотрудничает с Mercedes над созданием беспилотного автомобиля, который появится в США в ближайшие месяцы.

"Момент ChatGPT для физического ИИ почти настал": Nvidia представила свою технологию для беспилотных авто

Компания Nvidia объявила о внедрении своей технологии в беспилотные автомобили, стремясь расширить ассортимент физических продуктов, в которые можно будет интегрировать ИИ, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Выступая на ежегодной технологической конференции CES в Лас-Вегасе, глава компании Дженсен Хуан заявил, что автомобильная технология под названием Alpamayo привнесет "логику" (reasoning) в автономные транспортные средства.

Это позволит автомобилям "продумывать редкие сценарии, безопасно управлять автомобилем в сложных условиях и объяснять свои решения", заявил Хуан.

Он добавил, что Nvidia работает с Mercedes над созданием беспилотного автомобиля на базе этой технологии, который будет выпущен в США в течение ближайших месяцев, а затем появится в Европе и Азии.

Чипы Nvidia способствовали развитию революции в области ИИ, хотя до сих пор основное внимание уделялось программному обеспечению, которое они поддерживают, например, ChatGPT.

Однако ведущие технологические компании сейчас все чаще ищут аппаратное обеспечение, то есть физические продукты, такие как автомобили, в которых можно было бы использовать ИИ.

В своей фирменной черной кожаной куртке Хуан рассказал аудитории из сотен людей, что этот проект научил Nvidia "огромному количеству вещей" о том, как помогать партнерам создавать роботизированные системы.

"Момент ChatGPT для физического ИИ почти настал", - сказал Хуан.

"Переход NVIDIA к масштабному ИИ и использование систем ИИ как конкурентных преимуществ поможет ей значительно опередить конкурентов", - сказал Паоло Пескаторе, аналитик PP Foresight из Лас-Вегаса.

"Alpamayo является глубоким сдвигом для NVIDIA, переход от преимущественно вычислительного продукта к поставщику платформы для физических экосистем ИИ", - указал он.

Акции разработчика чипов ИИ немного выросли на внебиржевых торгах после презентации Хуана.

В ней была показана видеодемонстрация Mercedes-Benz с ИИ, едущего по Сан-Франциско, в то время как пассажир, сидящий за рулем, держал руки на коленях.

"Он ведет себя так естественно, потому что обучался непосредственно у людей-демонстраторов, - сказал Хуан, - но в каждом отдельном сценарии… он говорит вам, что намерен сделать, и размышляет о том, что намерен сделать".

Alpamayo - это модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, базовый код которой теперь доступен на платформе машинного обучения Hugging Face, где исследователи автономных транспортных средств могут бесплатно получить доступ к нему и переобучить модель, сказал Хуан.

"Наша цель - чтобы когда-нибудь каждый автомобиль, каждый грузовик был автономным", - сказал он аудитории.

Проект может угрожать таким компаниям, как Tesla Илона Маска, которая предлагает программное обеспечение для помощи водителю под названием Autopilot.

"Именно этим и занимается Tesla, - написал Маск в социальных сетях после объявления о Alpamayo. - Они обнаружат, что легко достичь 99%, а впоследствии невероятно сложно решить задачу с длинным хвостом распределения".

Как и Tesla, Nvidia также планирует запустить сервис роботакси к следующему году в сотрудничестве с партнером, но отказалась назвать партнера или сообщить, где именно он будет расположен.

Nvidia - самая дорогая в мире публично торгуемая компания с рыночной капитализацией более 4,5 трлн долларов.

В октябре она стала первой компанией, достигшей отметки в 5 трлн долларов, но затем потеряла в цене из-за опасений, что спрос на ИИ чрезмерно раздут.

Компания также сообщила, что ее чипы Rubin AI в настоящее время находятся в производстве и должны быть выпущены позднее в этом году.

Это долгожданное оборудование может потреблять меньше энергии, чем текущая линейка чипов Nvidia для ИИ, и может снизить стоимость разработки технологии.

Юлия Шрамко

