Домагання, сексистські висловлювання та незаконне звільнення - SpaceX доведеться у суді відповісти на звинувачення
Київ • УНН
Апеляційний суд США відхилив спробу SpaceX передати позов восьми інженерів до арбітражу. Працівники звинувачують компанію у незаконних звільненнях після скарг на домагання й дискримінацію.
Компанія SpaceX має відповісти в суді за позовом, у якому її звинувачують у незаконному звільненні вісьмох інженерів. Ці працівники порушили питання про ймовірні випадки сексуальних домагань і дискримінації в компанії, після чого, за їхніми словами, були звільнені. У вівторок апеляційний суд США відхилив клопотання SpaceX про передачу цієї справи до приватного арбітражу, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Апеляційний суд дев'ятого округу США (що базується в Сан-Франциско) залишив у силі рішення федерального судді про те, що позови інженерів не підпадають під дію арбітражних угод, які вони підписали під час роботи у SpaceX, а отже, розгляд справи може тривати в суді.
Представники SpaceX не надали оперативної відповіді на прохання прокоментувати це рішення.
Адвокатка інженерів Лорі Берджесс заявила, що вони "дуже задоволені" "добре обґрунтованим" рішенням суду.
Інженери подали позов у 2024 році, стверджуючи, що генеральний директор SpaceX Ілон Маск розпорядився їх звільнити після того, як вони поширили лист, у якому назвали мільярдера "джерелом відволікання уваги та ганьбою", а також закликали керівництво компанії дистанціюватися від його коментарів сексуального характеру в соціальних мережах.
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У позові зазначено, що поведінка Маска сприяла формуванню у SpaceX "атмосфери повсюдного сексизму", де жінки-інженери систематично стикалися з домаганнями та сексистськими висловлюваннями.
SpaceX відкидає ці звинувачення.
У вівторок Апеляційний суд дев'ятого округу відхилив аргумент SpaceX про те, що на ці позови не поширюється дія федерального закону, який дозволяє особам звертатися до суду у справах, пов'язаних із "сексуальними домаганнями", незалежно від наявності арбітражних угод.
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