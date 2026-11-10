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Домогательства, сексистские высказывания и незаконное увольнение — SpaceX придется в суде ответить на обвинения

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Апелляционный суд США отклонил попытку SpaceX передать иск восьми инженеров в арбитраж. Работники обвиняют компанию в незаконных увольнениях после жалоб на домогательства и дискриминацию.

Домогательства, сексистские высказывания и незаконное увольнение — SpaceX придется в суде ответить на обвинения
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Компания SpaceX должна ответить в суде по иску, в котором ее обвиняют в незаконном увольнении восьми инженеров. Эти сотрудники подняли вопрос о предполагаемых случаях сексуальных домогательств и дискриминации в компании, после чего, по их словам, были уволены. Во вторник апелляционный суд США отклонил ходатайство SpaceX о передаче этого дела в частный арбитраж, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Апелляционный суд девятого округа США (базирующийся в Сан-Франциско) оставил в силе решение федерального судьи о том, что иски инженеров не подпадают под действие арбитражных соглашений, которые они подписали во время работы в SpaceX, а следовательно, рассмотрение дела может продолжаться в суде.

Представители SpaceX не предоставили оперативного ответа на просьбу прокомментировать это решение.

Адвокат инженеров Лори Берджесс заявила, что они "очень довольны" "хорошо обоснованным" решением суда.

Инженеры подали иск в 2024 году, утверждая, что генеральный директор SpaceX Илон Маск распорядился уволить их после того, как они распространили письмо, в котором назвали миллиардера "источником отвлечения внимания и позором", а также призвали руководство компании дистанцироваться от его комментариев сексуального характера в социальных сетях.

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В иске указано, что поведение Маска способствовало формированию в SpaceX "атмосферы повсеместного сексизма", в которой женщины-инженеры систематически сталкивались с домогательствами и сексистскими высказываниями.

SpaceX отвергает эти обвинения.

Во вторник Апелляционный суд девятого округа отклонил аргумент SpaceX о том, что на эти иски не распространяется действие федерального закона, который позволяет лицам обращаться в суд по делам, связанным с "сексуальными домогательствами", независимо от наличия арбитражных соглашений.

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Антонина Туманова

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