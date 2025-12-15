$42.190.08
15:05 • 260 перегляди
"До кінця дня надіємося на досягнення угоди": Умєров повідомив про реальний прогрес у переговорах зі СШАPhoto
14:54 • 1174 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
14:20 • 2728 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
14:19 • 2942 перегляди
Зустріч між радниками Трампа та Зеленським у понеділок була "продуктивною" - ЗМІ
Ексклюзив
13:38 • 10505 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 12400 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 15558 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 18100 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 19140 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 20230 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
Теги
Автори
Китай заборонить "витрати з власної кишені" на пологи з 2026 року для стимулювання народжуваності

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Китайське Національне управління охорони здоров'я заявило, що з 2026 року покриватиме всі витрати, пов'язані з пологами, включаючи пренатальні огляди. Це рішення є частиною зусиль Пекіна, спрямованих на стимулювання народжуваності та подолання демографічної кризи.

Китай заборонить "витрати з власної кишені" на пологи з 2026 року для стимулювання народжуваності

Національне управління охорони здоров'я Китаю оголосило про плани покрити всі витрати, пов'язані з пологами, починаючи з 2026 року. Влада прагне запропонувати повне відшкодування медичних витрат, включаючи пренатальні огляди, щоб досягти "відсутності власних витрат" на пологи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цей крок є частиною зусиль Пекіна, спрямованих на стимулювання народжуваності та подолання демографічної кризи. Населення Китаю скорочується з 2022 року, що створює ризики для робочої сили та системи соціального забезпечення.

Жінка в Сан-Франциско народила дитину у безпілотному таксі Waymo10.12.25, 22:48 • 4516 переглядiв

Народжуваність у країні знижувалася десятиліттями через політику однієї дитини та швидку урбанізацію. Зараз основними перешкодами для молодих пар є висока вартість догляду за дітьми та освіти.

Раніше влада вже намагалася заохотити народжуваність, запроваджуючи субсидії на догляд за дітьми, розширену декретну відпустку та податкові пільги. Деякі провінції, зокрема Цзілінь та Шаньдун, вже мають політику майже безкоштовних пологів.

Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини14.11.25, 16:48 • 30264 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Тренд
Reuters
Пекін
Сан-Франциско
Китай
Володимир Зеленський
Україна