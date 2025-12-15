Китай заборонить "витрати з власної кишені" на пологи з 2026 року для стимулювання народжуваності
Китайське Національне управління охорони здоров'я заявило, що з 2026 року покриватиме всі витрати, пов'язані з пологами, включаючи пренатальні огляди. Це рішення є частиною зусиль Пекіна, спрямованих на стимулювання народжуваності та подолання демографічної кризи.
Національне управління охорони здоров'я Китаю оголосило про плани покрити всі витрати, пов'язані з пологами, починаючи з 2026 року. Влада прагне запропонувати повне відшкодування медичних витрат, включаючи пренатальні огляди, щоб досягти "відсутності власних витрат" на пологи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Цей крок є частиною зусиль Пекіна, спрямованих на стимулювання народжуваності та подолання демографічної кризи. Населення Китаю скорочується з 2022 року, що створює ризики для робочої сили та системи соціального забезпечення.
Народжуваність у країні знижувалася десятиліттями через політику однієї дитини та швидку урбанізацію. Зараз основними перешкодами для молодих пар є висока вартість догляду за дітьми та освіти.
Раніше влада вже намагалася заохотити народжуваність, запроваджуючи субсидії на догляд за дітьми, розширену декретну відпустку та податкові пільги. Деякі провінції, зокрема Цзілінь та Шаньдун, вже мають політику майже безкоштовних пологів.
