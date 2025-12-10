Жінка в Сан-Франциско народила дитину у безпілотному таксі Waymo
Київ • УНН
Мешканка Сан-Франциско народила дитину в безпілотному таксі Waymo під час поїздки до медичного центру. Мати та дитина прибули до лікарні безпечно і почуваються добре.
Безпілотне таксі Waymo, яке належить компанії Alphabet, стало учасником незвичайного та радісного інциденту: мешканка Сан-Франциско народила дитину всередині роботаксі дорогою до медичного центру Університету Каліфорнії. Цей випадок став приємною новиною для компанії на тлі кількох негативних історій, пов'язаних із роботою безпілотних автомобілів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Мати їхала до медичного центру Каліфорнійського університету в Сан-Франциско в понеділок, коли в салоні автомобіля розпочалися пологи, підтвердив речник Waymo. Команда підтримки пасажирів компанії виявила "незвичайну активність" всередині транспортного засобу і, зв'язавшись із пасажиркою, викликала 911. Waymo відмовилася уточнити, як саме безпілотник "зрозумів", що щось пішло не так, лише зазначивши, що автомобілі обладнані внутрішніми та зовнішніми камерами і мікрофонами.
Таксі та його пасажири безпечно прибули до лікарні раніше, ніж служби екстреної допомоги. Речниця медичного центру підтвердила, що матір та дитину доставили до лікарні, і вони почуваються добре.
Waymo повідомила, що транспортний засіб було негайно виведено з експлуатації для чищення. Хоча такі випадки залишаються рідкістю, компанія заявила, що це не перша дитина, народжена в одному з їхніх таксі. Waymo висловила гордість тим, що є "надійним сервісом для великих і малих моментів".
