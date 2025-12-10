$42.180.11
Проміжні результати аудиту Енергоатому очікуються наприкінці року, а перевірки в оборонній сфері розпочнуться в 20-х числах грудня
Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара
Морські дрони СБУ Sea Baby уразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" рф DashanVideo
Зеленський підписав Бюджет-2026
Україна планує "найближчим часом" передати США 20-пунктний документ після мирних переговорів з командою Трампа і європейцями - Зеленський
“Справа Odrex” на порядку денному: у Верховній Раді ініціюють засідання профільного комітету за участі МОЗ
У Bring Kids Back UA розповіли про те, як відбувається реінтеграція дітей, повернутих після викрадення рф
"Фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з рф": Зеленський отримав звіт керівника СЗР і дав доручення
Винахід для прийому ставок та підозра у відмиванні коштів: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 3Photo
Нападки Трампа змушують Європу пришвидшитися з "постамериканськими" оборонними планами - Politico
Жінка в Сан-Франциско народила дитину у безпілотному таксі Waymo

Київ • УНН

Мешканка Сан-Франциско народила дитину в безпілотному таксі Waymo під час поїздки до медичного центру. Мати та дитина прибули до лікарні безпечно і почуваються добре.

Жінка в Сан-Франциско народила дитину у безпілотному таксі Waymo
Фото: AP

Безпілотне таксі Waymo, яке належить компанії Alphabet, стало учасником незвичайного та радісного інциденту: мешканка Сан-Франциско народила дитину всередині роботаксі дорогою до медичного центру Університету Каліфорнії. Цей випадок став приємною новиною для компанії на тлі кількох негативних історій, пов'язаних із роботою безпілотних автомобілів. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Мати їхала до медичного центру Каліфорнійського університету в Сан-Франциско в понеділок, коли в салоні автомобіля розпочалися пологи, підтвердив речник Waymo. Команда підтримки пасажирів компанії виявила "незвичайну активність" всередині транспортного засобу і, зв'язавшись із пасажиркою, викликала 911. Waymo відмовилася уточнити, як саме безпілотник "зрозумів", що щось пішло не так, лише зазначивши, що автомобілі обладнані внутрішніми та зовнішніми камерами і мікрофонами.

Таксі та його пасажири безпечно прибули до лікарні раніше, ніж служби екстреної допомоги. Речниця медичного центру підтвердила, що матір та дитину доставили до лікарні, і вони почуваються добре. 

Waymo повідомила, що транспортний засіб було негайно виведено з експлуатації для чищення. Хоча такі випадки залишаються рідкістю, компанія заявила, що це не перша дитина, народжена в одному з їхніх таксі. Waymo висловила гордість тим, що є "надійним сервісом для великих і малих моментів".

Степан Гафтко

