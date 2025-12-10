$42.180.11
49.090.07
ukenru
18:59 • 4342 просмотра
Промежуточные результаты аудита Энергоатома ожидаются в конце года, а проверки в оборонной сфере начнутся в 20-х числах декабря
Эксклюзив
17:30 • 11034 просмотра
Как улучшить уход для сохранения здоровья домашнего питомца: советы ветеринара
17:11 • 13626 просмотра
Морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море танкер "теневого флота" РФ DashanVideo
16:59 • 13440 просмотра
Зеленский подписал Бюджет-2026
10 декабря, 14:44 • 15485 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
10 декабря, 14:20 • 19538 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
10 декабря, 13:11 • 18636 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
10 декабря, 12:48 • 18870 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
10 декабря, 11:35 • 17367 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
10 декабря, 11:00 • 14836 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
публикации
Эксклюзивы
Женщина в Сан-Франциско родила ребенка в беспилотном такси Waymo

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Жительница Сан-Франциско родила ребенка в беспилотном такси Waymo во время поездки в медицинский центр. Мать и ребенок благополучно прибыли в больницу и чувствуют себя хорошо.

Женщина в Сан-Франциско родила ребенка в беспилотном такси Waymo
Фото: AP

Беспилотное такси Waymo, принадлежащее компании Alphabet, стало участником необычного и радостного инцидента: жительница Сан-Франциско родила ребенка внутри роботакси по дороге в медицинский центр Университета Калифорнии. Этот случай стал приятной новостью для компании на фоне нескольких негативных историй, связанных с работой беспилотных автомобилей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Мать ехала в медицинский центр Калифорнийского университета в Сан-Франциско в понедельник, когда в салоне автомобиля начались роды, подтвердил представитель Waymo. Команда поддержки пассажиров компании обнаружила "необычную активность" внутри транспортного средства и, связавшись с пассажиркой, вызвала 911. Waymo отказалась уточнить, как именно беспилотник "понял", что что-то пошло не так, лишь отметив, что автомобили оборудованы внутренними и внешними камерами и микрофонами.

Такси и его пассажиры безопасно прибыли в больницу раньше, чем службы экстренной помощи. Представительница медицинского центра подтвердила, что мать и ребенка доставили в больницу, и они чувствуют себя хорошо. 

Waymo сообщила, что транспортное средство было немедленно выведено из эксплуатации для чистки. Хотя такие случаи остаются редкостью, компания заявила, что это не первый ребенок, рожденный в одном из их такси. Waymo выразила гордость тем, что является "надежным сервисом для больших и малых моментов".

Степан Гафтко

