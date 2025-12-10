Женщина в Сан-Франциско родила ребенка в беспилотном такси Waymo

Фото: AP

Беспилотное такси Waymo, принадлежащее компании Alphabet, стало участником необычного и радостного инцидента: жительница Сан-Франциско родила ребенка внутри роботакси по дороге в медицинский центр Университета Калифорнии. Этот случай стал приятной новостью для компании на фоне нескольких негативных историй, связанных с работой беспилотных автомобилей. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Мать ехала в медицинский центр Калифорнийского университета в Сан-Франциско в понедельник, когда в салоне автомобиля начались роды, подтвердил представитель Waymo. Команда поддержки пассажиров компании обнаружила "необычную активность" внутри транспортного средства и, связавшись с пассажиркой, вызвала 911. Waymo отказалась уточнить, как именно беспилотник "понял", что что-то пошло не так, лишь отметив, что автомобили оборудованы внутренними и внешними камерами и микрофонами.

Такси и его пассажиры безопасно прибыли в больницу раньше, чем службы экстренной помощи. Представительница медицинского центра подтвердила, что мать и ребенка доставили в больницу, и они чувствуют себя хорошо.

Waymo сообщила, что транспортное средство было немедленно выведено из эксплуатации для чистки. Хотя такие случаи остаются редкостью, компания заявила, что это не первый ребенок, рожденный в одном из их такси. Waymo выразила гордость тем, что является "надежным сервисом для больших и малых моментов".

В США нетрезвый енот устроил беспорядок в магазине алкогольных напитков