Китай запретит «расходы из собственного кармана» на роды с 2026 года для стимулирования рождаемости

15:05 • 1296 просмотра
"До конца дня надеемся на достижение соглашения": Умеров сообщил о реальном прогрессе в переговорах с СШАPhoto
14:54 • 2478 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 3772 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 11367 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 12723 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 15746 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 18184 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 19200 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 20287 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18765 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
13:38 • 11368 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы13:34 • 8452 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto11:52 • 16301 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 75969 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 92810 просмотра
Китай запретит «расходы из собственного кармана» на роды с 2026 года для стимулирования рождаемости

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Китайское Национальное управление здравоохранения заявило, что с 2026 года будет покрывать все расходы, связанные с родами, включая пренатальные осмотры. Это решение является частью усилий Пекина, направленных на стимулирование рождаемости и преодоление демографического кризиса.

Китай запретит «расходы из собственного кармана» на роды с 2026 года для стимулирования рождаемости

Национальное управление здравоохранения Китая объявило о планах покрыть все расходы, связанные с родами, начиная с 2026 года. Власти стремятся предложить полное возмещение медицинских расходов, включая пренатальные осмотры, чтобы достичь "отсутствия собственных расходов" на роды. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Этот шаг является частью усилий Пекина, направленных на стимулирование рождаемости и преодоление демографического кризиса. Население Китая сокращается с 2022 года, что создает риски для рабочей силы и системы социального обеспечения.

Женщина в Сан-Франциско родила ребенка в беспилотном такси Waymo10.12.25, 22:48 • 4516 просмотров

Рождаемость в стране снижалась десятилетиями из-за политики одного ребенка и быстрой урбанизации. Сейчас основными препятствиями для молодых пар являются высокая стоимость ухода за детьми и образования.

Ранее власти уже пытались поощрить рождаемость, вводя субсидии на уход за детьми, расширенный декретный отпуск и налоговые льготы. Некоторые провинции, в частности Цзилинь и Шаньдун, уже имеют политику почти бесплатных родов.

Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка14.11.25, 16:48 • 30264 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Тренд
Reuters
Пекин
Сан-Франциско
Китай
Владимир Зеленский
Украина