Китай запретит «расходы из собственного кармана» на роды с 2026 года для стимулирования рождаемости
Киев • УНН
Китайское Национальное управление здравоохранения заявило, что с 2026 года будет покрывать все расходы, связанные с родами, включая пренатальные осмотры. Это решение является частью усилий Пекина, направленных на стимулирование рождаемости и преодоление демографического кризиса.
Детали
Этот шаг является частью усилий Пекина, направленных на стимулирование рождаемости и преодоление демографического кризиса. Население Китая сокращается с 2022 года, что создает риски для рабочей силы и системы социального обеспечения.
Рождаемость в стране снижалась десятилетиями из-за политики одного ребенка и быстрой урбанизации. Сейчас основными препятствиями для молодых пар являются высокая стоимость ухода за детьми и образования.
Ранее власти уже пытались поощрить рождаемость, вводя субсидии на уход за детьми, расширенный декретный отпуск и налоговые льготы. Некоторые провинции, в частности Цзилинь и Шаньдун, уже имеют политику почти бесплатных родов.
