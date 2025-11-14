Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
Киев • УНН
Президент Украины подписал закон, предусматривающий выплату 50 000 гривен при рождении ребенка. Документ начнет действовать с 1 января следующего года, включая помощь в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком до года, а также программы еЯсли и еСадик.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.
Детали
При рождении ребенка украинки смогут получить 50 000 гривен. Данный документ начнет действовать с 1 января следующего года: будут действовать следующие выплаты:
- 7 000 грн - будет
пособием по беременности и родам;
- 7 000 грн – пособие
по уходу за ребенком до года;
- 8 000 грн – программа
еЯсли;
- 8 000 грн – программа
еСадик.
Контекст
Законопроект №13532 был разработан Кабинетом министров Украины. Как указано в пояснительной записке, данный проект закона имеет целью создание условий для повышения уровня рождаемости, совмещения родительства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.
Напомним
Кабинет министров утвердил единовременную выплату в 1000 гривен для каждого гражданина, находящегося в Украине. Эти выплаты можно будет получить уже начиная с 15 ноября текущего года.