Эксклюзив
15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
14 ноября, 07:18
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - ЗеленскийPhotoVideo
13 ноября, 21:46
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка

Киев • УНН

 Киев • УНН

Президент Украины подписал закон, предусматривающий выплату 50 000 гривен при рождении ребенка. Документ начнет действовать с 1 января следующего года, включая помощь в связи с беременностью и родами, уходом за ребенком до года, а также программы еЯсли и еСадик.

Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вносит изменения в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению родительства с профессиональной деятельностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

При рождении ребенка украинки смогут получить 50 000 гривен. Данный документ начнет действовать с 1 января следующего года: будут действовать следующие выплаты:

  • 7 000 грн - будет пособием по беременности и родам;
    • 7 000 грн – пособие по уходу за ребенком до года;
      • 8 000 грн – программа еЯсли;
        • 8 000 грн – программа еСадик.

          Контекст

          Законопроект №13532 был разработан Кабинетом министров Украины. Как указано в пояснительной записке, данный проект закона имеет целью создание условий для повышения уровня рождаемости, совмещения родительства с профессиональной занятостью путем поддержки семей в дородовой, послеродовой и период ухода за ребенком после его рождения.

          Напомним

          Кабинет министров утвердил единовременную выплату в 1000 гривен для каждого гражданина, находящегося в Украине. Эти выплаты можно будет получить уже начиная с 15 ноября текущего года.

          Евгений Устименко

          ОбществоПолитика
          Государственный бюджет
          Верховная Рада
          Владимир Зеленский
          Украина