Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини

Президент України підписав закон, що передбачає виплату 50 000 гривень при народженні дитини. Документ почне діяти з 1 січня наступного року, включаючи допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною до року, а також програми єЯсла та єСадок.