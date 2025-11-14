Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
Київ • УНН
Президент України підписав закон, що передбачає виплату 50 000 гривень при народженні дитини. Документ почне діяти з 1 січня наступного року, включаючи допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, доглядом за дитиною до року, а також програми єЯсла та єСадок.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Верховну Раду України.
Деталі
При народженні дитини українки зможуть отримати 50 000 гривень. Даний документ почне діяти з 1 січня наступного року: будуть діяти наступні виплати:
- 7 000 грн - буде
допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами;
- 7 000 грн – допомога
для догляду за дитиною до року;
- 8 000 грн – програма
єЯсла;
- 8 000 грн – програма
єСадок.
Контекст
Законопроєкт №13532 був розроблений Кабінетом міністрів України. Як зазначено в пояснювальній записці, даний проект закону має на меті створення умов для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.
Нагадаємо
Кабінет міністрів затвердив одноразову виплату в 1000 гривень для кожного громадянина, який перебуває в Україні. Ці виплати можна буде отримати вже починаючи з 15 листопада поточного року.