San Francisco International Wine Competition дискваліфікував 15 російських виноробень. У МЗС відреагували

12:13
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених
17 грудня, 03:11
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа
17 грудня, 04:37
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
07:15
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонт
09:06
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій
16 грудня, 14:38
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ
16 грудня, 14:38
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід
16 грудня, 12:02
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex
16 грудня, 10:19
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
12:18
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів
14 грудня, 19:02
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід Мессі
13 грудня, 11:42
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате
13 грудня, 11:26
San Francisco International Wine Competition дискваліфікував 15 російських виноробень. У МЗС відреагували

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Міністерство закордонних справ України вітає рішення San Francisco International Wine Competition дискваліфікувати 15 російських виноробень з конкурсу 2025 року. Їхні вина утилізують через порушення санкційного законодавства США, запровадженого у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.

San Francisco International Wine Competition дискваліфікував 15 російських виноробень. У МЗС відреагували

Міністерство закордонних справ України вітає рішення San Francisco International Wine Competition (SFIWC), який проводиться The Tasting Alliance, дискваліфікувати 15 виноробень з росії з конкурсу 2025 року та утилізувати подані ними вина після того, як було встановлено, що вони не відповідають вимогам санкційного законодавства США, запровадженого у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

У МЗС повідомили, що російські посадовці та медіа називали допуск своїх виноробень до конкурсу в СанФранциско політичним "проривом" і доказом того, що "бар’єри падають", відкрито вихваляючись складною логістикою та "сірими" схемами для ввезення вина до США попри дію обмежень на російський алкоголь.​​ Зокрема, до конкурсу були допущені кілька господарств, пов’язаних, за даними відкритих російських джерел, із так званою "винною імперією" володимира путіна на Чорному морі.

Дипломати з Генерального консульства України в Сан-Франциско, представники української громади та партнери в каліфорнійській винній спільноті звернули увагу організаторів на потенційні порушення санкцій та відповідні матеріали російських медіа.

Італія закликає скасувати виступ російського співака, який є довіреною особою путіна05.11.25, 03:11 • 41036 переглядiв

У результаті організатори San Francisco International Wine Competition визнали, що російське вино було помилково допущено до участі в міжнародному конкурсі 2025 року, та дійшли висновку, що вони не мають права брати участь через санкції США, запроваджені після вторгнення росії в Україну. Російські виноробні було відсторонено, їхні зразки не будуть оцінюватися.​​

Російські посадовці намагалися подати Сан-Франциско як доказ того, що для путінських вин "немає ізоляції". Натомість це рішення демонструє протилежне: санкції працюють, а авторитетні американські інституції не готові ставати вітриною для кремля, в той час як українські міста обстрілюють, а українські виноградники опиняються під окупацією чи знищуються.

Антоніна Туманова

