Міністерство закордонних справ України вітає рішення San Francisco International Wine Competition (SFIWC), який проводиться The Tasting Alliance, дискваліфікувати 15 виноробень з росії з конкурсу 2025 року та утилізувати подані ними вина після того, як було встановлено, що вони не відповідають вимогам санкційного законодавства США, запровадженого у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, передає УНН із посиланням на МЗС.

У МЗС повідомили, що російські посадовці та медіа називали допуск своїх виноробень до конкурсу в СанФранциско політичним "проривом" і доказом того, що "бар’єри падають", відкрито вихваляючись складною логістикою та "сірими" схемами для ввезення вина до США попри дію обмежень на російський алкоголь.​​ Зокрема, до конкурсу були допущені кілька господарств, пов’язаних, за даними відкритих російських джерел, із так званою "винною імперією" володимира путіна на Чорному морі.

Дипломати з Генерального консульства України в Сан-Франциско, представники української громади та партнери в каліфорнійській винній спільноті звернули увагу організаторів на потенційні порушення санкцій та відповідні матеріали російських медіа.

У результаті організатори San Francisco International Wine Competition визнали, що російське вино було помилково допущено до участі в міжнародному конкурсі 2025 року, та дійшли висновку, що вони не мають права брати участь через санкції США, запроваджені після вторгнення росії в Україну. Російські виноробні було відсторонено, їхні зразки не будуть оцінюватися.​​

Російські посадовці намагалися подати Сан-Франциско як доказ того, що для путінських вин "немає ізоляції". Натомість це рішення демонструє протилежне: санкції працюють, а авторитетні американські інституції не готові ставати вітриною для кремля, в той час як українські міста обстрілюють, а українські виноградники опиняються під окупацією чи знищуються.