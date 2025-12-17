San Francisco International Wine Competition дискваліфікував 15 російських виноробень. У МЗС відреагували
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України вітає рішення San Francisco International Wine Competition дискваліфікувати 15 російських виноробень з конкурсу 2025 року. Їхні вина утилізують через порушення санкційного законодавства США, запровадженого у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Міністерство закордонних справ України вітає рішення San Francisco International Wine Competition (SFIWC), який проводиться The Tasting Alliance, дискваліфікувати 15 виноробень з росії з конкурсу 2025 року та утилізувати подані ними вина після того, як було встановлено, що вони не відповідають вимогам санкційного законодавства США, запровадженого у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну, передає УНН із посиланням на МЗС.
Деталі
У МЗС повідомили, що російські посадовці та медіа називали допуск своїх виноробень до конкурсу в СанФранциско політичним "проривом" і доказом того, що "бар’єри падають", відкрито вихваляючись складною логістикою та "сірими" схемами для ввезення вина до США попри дію обмежень на російський алкоголь. Зокрема, до конкурсу були допущені кілька господарств, пов’язаних, за даними відкритих російських джерел, із так званою "винною імперією" володимира путіна на Чорному морі.
Дипломати з Генерального консульства України в Сан-Франциско, представники української громади та партнери в каліфорнійській винній спільноті звернули увагу організаторів на потенційні порушення санкцій та відповідні матеріали російських медіа.
У результаті організатори San Francisco International Wine Competition визнали, що російське вино було помилково допущено до участі в міжнародному конкурсі 2025 року, та дійшли висновку, що вони не мають права брати участь через санкції США, запроваджені після вторгнення росії в Україну. Російські виноробні було відсторонено, їхні зразки не будуть оцінюватися.
Російські посадовці намагалися подати Сан-Франциско як доказ того, що для путінських вин "немає ізоляції". Натомість це рішення демонструє протилежне: санкції працюють, а авторитетні американські інституції не готові ставати вітриною для кремля, в той час як українські міста обстрілюють, а українські виноградники опиняються під окупацією чи знищуються.