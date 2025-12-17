Министерство иностранных дел Украины приветствует решение San Francisco International Wine Competition (SFIWC), проводимого The Tasting Alliance, дисквалифицировать 15 виноделен из россии с конкурса 2025 года и утилизировать представленные ими вина после того, как было установлено, что они не соответствуют требованиям санкционного законодательства США, введенного в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В МИД сообщили, что российские чиновники и медиа называли допуск своих виноделен к конкурсу в Сан-Франциско политическим "прорывом" и доказательством того, что "барьеры падают", открыто хвастаясь сложной логистикой и "серыми" схемами для ввоза вина в США, несмотря на действие ограничений на российский алкоголь. В частности, к конкурсу были допущены несколько хозяйств, связанных, по данным открытых российских источников, с так называемой "винной империей" владимира путина на Черном море.

Дипломаты из Генерального консульства Украины в Сан-Франциско, представители украинской общины и партнеры в калифорнийском винном сообществе обратили внимание организаторов на потенциальные нарушения санкций и соответствующие материалы российских медиа.

В результате организаторы San Francisco International Wine Competition признали, что российское вино было ошибочно допущено к участию в международном конкурсе 2025 года, и пришли к выводу, что они не имеют права участвовать из-за санкций США, введенных после вторжения россии в Украину. Российские винодельни были отстранены, их образцы не будут оцениваться.

Российские чиновники пытались представить Сан-Франциско как доказательство того, что для путинских вин "нет изоляции". Вместо этого это решение демонстрирует обратное: санкции работают, а авторитетные американские институты не готовы становиться витриной для Кремля, в то время как украинские города обстреливают, а украинские виноградники оказываются под оккупацией или уничтожаются.