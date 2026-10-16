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Amazon представила нові ШІ-гаджети - що вони можуть і яка ціна

Київ • УНН

 • 1014 перегляди

Amazon показала два AI-пристрої Bee: браслет Frontier за $75 і магнітний Eclipse за $100. Вони записують та аналізують розмови.

Amazon представила нові ШІ-гаджети - що вони можуть і яка ціна

Amazon 15 жовтня представила два нових пристрої для прослуховування від Bee, включаючи носимий і розміром з кредитну картку диктофон, що знаменує собою черговий крок компанії на ринок гаджетів зі штучним інтелектом. Про це повідомляє CNBC, пише УНН.

Деталі

Bee Frontier - це покращена версія існуючого пристрою Amazon, який можна носити на зап'ясті або прикріплювати до одягу. Як і попередні покоління, Bee Frontier має до семи днів автономної роботи, але він також дорожчий – 75 доларів порівняно з 50 доларами за попередника.

У липні 2025 року Amazon придбала Bee, стартап із Сан-Франциско, відомий своїми браслетами, які постійно підслуховують розмови, за нерозкриту суму. Браслети Bee оснащені штучним інтелектом та мікрофонами, які можуть записувати, розшифровувати та аналізувати розмови.

Два мікрофони на Bee Frontier мають покращену фільтрацію шуму, "тому він може фіксувати те, що важливо, і ігнорувати те, що не важливо, навіть у галасливій обстановці, наприклад, у переповненому ресторані чи відкритому офісі", ідеться у повідомленні Amazon у блозі.

Amazon також представила Bee Eclipse за 100 доларів, який працює як інші пристрої Bee, але замість того, щоб носити його на собі, цей гаджет розміром із кредитну картку магнітно кріпиться до задньої панелі смартфона.

Bee Frontier мав надійти у продаж 15 жовтня, а Bee Eclipse "буде доступний найближчим часом", повідомила компанія.

Amazon оновлює свою лінійку Bee, на тлі того, як технологічні компанії готуються до святкового сезону з низкою нових пристроїв зі штучним інтелектом. Amazon відмовилася від своєї бюджетної лінійки планшетів Fire на користь трьох нових планшетів Alexa з підтримкою ШІ, тоді як Microsoft представила ноутбук на базі Windows із процесором Nvidia, а Apple представила свій розумний домашній центр HomeView із Siri AI.

Гаджети Bee будуть конкурувати з іншими пристроями, що носяться, з ШІ, вже представленими на ринку.

Увімкнені пристрої Bee постійно записують розмови. Amazon стверджує, що це забезпечує такі ключові функції, як зведення розмов і можливість переглядати спогади за останні кілька днів, щоб згадати, що ви обговорювали. Також пристрій може відслідковувати "повторювані тенденції або теми", щоб ставити персоналізовані цілі або призначати дії.

Підписка на Bee Pro, яка коштує 12 доларів на місяць, надає користувачам необмежену кількість коротких оглядів розмов та щоденних спогадів, а також інтеграцію з веб-магазином Amazon, голосовим помічником Alexa+ та сторонніми програмами. Наприклад, якщо користувач згадує, що потрібно купити засіб для миття посуду, він може побачити рекомендований продукт на головній сторінці Amazon або в мобільному і настільному додатках Bee.

Компанія заявила, що пристрої Bee розроблені таким чином, що ніхто, включаючи Amazon, не може отримати доступ до ваших даних. Користувачі можуть видаляти свої розшифровки та короткі огляди у будь-який час, і "аудіо ніколи не зберігається", заявила Amazon.

Світлодіодний індикатор сигналізує про те, що пристрої Bee записують, повідомила Amazon.

Доповнення

Раніше у жовтні Amazon представила набір нових, дорожчих планшетів Alexa та заявила, що відмовляється від своєї бюджетної лінійки Fire, що свідчить про значний зсув у стратегії пристроїв цього гіганта електронної комерції. Компанія представила 8-дюймові, 11-дюймові та 12-дюймові моделі, ціни на які починаються від 230 доларів і сягають 550 доларів за версію, оснащену технологією дисплеїв Amazon "Nanomatte", розробленою у партнерстві з Corning для "значного зменшення відблисків на екрані". 

Розумна колонка Amazon Echo з голосовим керуванням дозволила користувачам звикнути до взаємодії з ШІ-помічником Alexa AI, але пристрої були розроблені таким чином, щоб починати прослуховування лише за допомогою так званого слова пробудження.

Alphabet, Meta, Microsoft та Amazon інвестують майже $2,4 трлн у розвиток інфраструктури ШІ01.08.26, 03:37 • 4974 перегляди

Юлія Шрамко

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