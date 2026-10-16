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Amazon представила новые ИИ-гаджеты - что они умеют и сколько стоят

Киев • УНН

 • 5226 просмотра

Amazon показала два устройства с ИИ Bee: браслет Frontier за $75 и магнитный Eclipse за $100. Они записывают и анализируют разговоры.

Amazon представила новые ИИ-гаджеты - что они умеют и сколько стоят

Amazon 15 октября представила два новых устройства для прослушивания от Bee, включая носимый и размером с кредитную карту диктофон, что знаменует собой очередной шаг компании на рынок гаджетов с искусственным интеллектом. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Детали

Bee Frontier — это улучшенная версия существующего устройства Amazon, которое можно носить на запястье или прикреплять к одежде. Как и предыдущие поколения, Bee Frontier работает до семи дней без подзарядки, но он также дороже — 75 долларов по сравнению с 50 долларами за предшественника.

В июле 2025 года Amazon приобрела Bee, стартап из Сан-Франциско, известный своими браслетами, которые постоянно подслушивают разговоры, за нераскрытую сумму. Браслеты Bee оснащены искусственным интеллектом и микрофонами, которые могут записывать, расшифровывать и анализировать разговоры.

Два микрофона в Bee Frontier оснащены улучшенной фильтрацией шума, "поэтому он может фиксировать то, что важно, и игнорировать то, что неважно, даже в шумной обстановке, например в переполненном ресторане или открытом офисе", говорится в сообщении Amazon в блоге.

Amazon также представила Bee Eclipse за 100 долларов, который работает как другие устройства Bee, но вместо того, чтобы носить его на себе, этот гаджет размером с кредитную карту магнитно крепится к задней панели смартфона.

Bee Frontier должен был поступить в продажу 15 октября, а Bee Eclipse "будет доступен в ближайшее время", сообщила компания.

Amazon обновляет свою линейку Bee на фоне того, как технологические компании готовятся к праздничному сезону с рядом новых устройств с искусственным интеллектом. Amazon отказалась от своей бюджетной линейки планшетов Fire в пользу трех новых планшетов Alexa с поддержкой ИИ, тогда как Microsoft представила ноутбук на базе Windows с процессором Nvidia, а Apple представила свой интеллектуальный домашний центр HomeView с Siri AI.

Гаджеты Bee будут конкурировать с другими носимыми устройствами с ИИ, уже представленными на рынке.

Включенные устройства Bee постоянно записывают разговоры. Amazon утверждает, что это обеспечивает такие ключевые функции, как составление кратких обзоров разговоров и возможность просматривать воспоминания за последние несколько дней, чтобы вспомнить, что вы обсуждали. Также устройство может отслеживать "повторяющиеся тенденции или темы", чтобы ставить персонализированные цели или назначать действия.

Подписка на Bee Pro, которая стоит 12 долларов в месяц, предоставляет пользователям неограниченное количество кратких обзоров разговоров и ежедневных воспоминаний, а также интеграцию с веб-магазином Amazon, голосовым помощником Alexa+ и сторонними приложениями. Например, если пользователь упоминает, что нужно купить средство для мытья посуды, он может увидеть рекомендованный продукт на главной странице Amazon или в мобильном и настольном приложениях Bee.

Компания заявила, что устройства Bee разработаны таким образом, что никто, включая Amazon, не может получить доступ к вашим данным. Пользователи могут удалять свои расшифровки и краткие обзоры в любое время, и "аудио никогда не сохраняется", заявила Amazon.

Светодиодный индикатор сигнализирует о том, что устройства Bee ведут запись, сообщила Amazon.

Дополнение

Ранее в октябре Amazon представила набор новых, более дорогих планшетов Alexa и заявила, что отказывается от своей бюджетной линейки Fire, что свидетельствует о значительном сдвиге в стратегии устройств этого гиганта электронной коммерции. Компания представила 8-дюймовые, 11-дюймовые и 12-дюймовые модели, цены на которые начинаются от 230 долларов и достигают 550 долларов за версию, оснащенную технологией дисплеев Amazon "Nanomatte", разработанной в партнерстве с Corning для "значительного уменьшения бликов на экране". 

Умная колонка Amazon Echo с голосовым управлением позволила пользователям привыкнуть к взаимодействию с ИИ-помощником Alexa AI, но устройства были разработаны таким образом, чтобы начинать прослушивание только с помощью так называемого слова пробуждения.

Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon инвестируют почти $2,4 трлн в развитие инфраструктуры ИИ01.08.26, 03:37 • 4976 просмотров

Юлия Шрамко

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