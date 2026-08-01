Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon инвестируют почти $2,4 трлн в развитие инфраструктуры ИИ

Четыре крупнейшие технологические компании мира взяли на себя обязательства инвестировать почти 2,4 триллиона долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, что свидетельствует о беспрецедентном масштабе гонки в сфере ИИ. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Речь идет об Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon, которые резко увеличили расходы на строительство центров обработки данных, аренду, энергоснабжение и закупку оборудования. Часть этих обязательств будет выполняться в течение следующих десятилетий.

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Наибольший объем будущих расходов задекларировала материнская компания Google – Alphabet. Она сообщила об обязательствах на 902 млрд долларов, что более чем в девять раз превышает показатель прошлого года. Meta, в свою очередь, заявила о почти 700 млрд долларов будущих расходов, причем примерно половина этой суммы приходится на долгосрочную аренду центров обработки данных сроком до 30 лет.

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Как отмечает Bloomberg, в этом году одной из главных тем в технологической отрасли стал вопрос, окупятся ли многомиллиардные вложения в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Из-за масштабных инвестиций Alphabet и Amazon уже столкнулись с отрицательным свободным денежным потоком, а Meta, как ожидается, также может к этому прийти.

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Несмотря на это, все компании заявили о намерении и в дальнейшем увеличивать расходы, объясняя это стремительным ростом спроса на вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что даже запланированные в этом году капитальные расходы в 220 млрд долларов не позволят полностью удовлетворить спрос на облачную инфраструктуру. В то же время подразделение Amazon Web Services во втором квартале продемонстрировало рост доходов на 37% – самый высокий показатель с конца 2021 года.

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