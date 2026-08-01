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Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon инвестируют почти $2,4 трлн в развитие инфраструктуры ИИ

Киев • УНН

 • 4996 просмотра

Четыре крупнейшие технологические компании мира обязались инвестировать почти 2,4 триллиона долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта. Alphabet задекларировала расходы на 902 млрд долларов, Meta – почти 700 млрд долларов.

Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon инвестируют почти $2,4 трлн в развитие инфраструктуры ИИ

Четыре крупнейшие технологические компании мира взяли на себя обязательства инвестировать почти 2,4 триллиона долларов в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта, что свидетельствует о беспрецедентном масштабе гонки в сфере ИИ. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Речь идет об Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon, которые резко увеличили расходы на строительство центров обработки данных, аренду, энергоснабжение и закупку оборудования. Часть этих обязательств будет выполняться в течение следующих десятилетий.

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Наибольший объем будущих расходов задекларировала материнская компания Google – Alphabet. Она сообщила об обязательствах на 902 млрд долларов, что более чем в девять раз превышает показатель прошлого года. Meta, в свою очередь, заявила о почти 700 млрд долларов будущих расходов, причем примерно половина этой суммы приходится на долгосрочную аренду центров обработки данных сроком до 30 лет.

Компании продолжают наращивать расходы, несмотря на сомнения инвесторов

Как отмечает Bloomberg, в этом году одной из главных тем в технологической отрасли стал вопрос, окупятся ли многомиллиардные вложения в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Из-за масштабных инвестиций Alphabet и Amazon уже столкнулись с отрицательным свободным денежным потоком, а Meta, как ожидается, также может к этому прийти.

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Несмотря на это, все компании заявили о намерении и в дальнейшем увеличивать расходы, объясняя это стремительным ростом спроса на вычислительные мощности для систем искусственного интеллекта.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси заявил, что даже запланированные в этом году капитальные расходы в 220 млрд долларов не позволят полностью удовлетворить спрос на облачную инфраструктуру. В то же время подразделение Amazon Web Services во втором квартале продемонстрировало рост доходов на 37% – самый высокий показатель с конца 2021 года.

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Степан Гафтко

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