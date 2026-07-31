Samsung прогнозирует дефицит чипов до 2028 года и заключает долгосрочные контракты

Samsung Electronics заявила, что ожидает сохранения глобального дефицита микросхем как минимум до 2028 года, и сообщила о заключении многолетних соглашений с крупнейшими операторами центров обработки данных. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Компания также сообщила о более чем 250-кратном росте прибыли своего подразделения по производству микросхем. В Samsung отметили, что спрос на чипы остается высоким, а большинство крупных клиентов уже стремятся гарантировать поставки на несколько лет вперед.

Компания делает ставку на долгосрочные соглашения

По словам исполнительного вице-президента подразделения памяти Samsung Чжеджуна Кима, компания уже подписала соглашения о поставках с пятью крупнейшими мировыми операторами центров обработки данных и приближается к заключению контрактов еще с пятью крупными клиентами.

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Samsung планирует, чтобы около двух третей производства памяти было обеспечено долгосрочными контрактами. Такие соглашения, которые обычно заключаются как минимум на пять лет, предусматривают авансовые платежи и минимальные цены, что позволяет производителю снизить риски, связанные с масштабными инвестициями.

В то же время Reuters отмечает, что несмотря на сильные финансовые результаты Samsung, инвесторы сохраняют осторожность из-за высоких расходов технологических компаний на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта и усиления конкуренции со стороны Китая. Именно эти факторы в последние месяцы давят на акции производителей микросхем.

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