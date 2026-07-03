Чип-индустрия призвала США избегать вмешательства в рынок чипов памяти - СМИ

Попытки правительства США решить проблему глобального дефицита чипов памяти путем воздействия на цены или производственные мощности усилят исторический дефицит предложения, вызванный бумом искусственного интеллекта, предупредила администрацию Трампа группа представителей полупроводниковой промышленности, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В письме высокопоставленным чиновникам администрации Трампа ассоциация SEMI призвала США вместо этого позволить компаниям продолжать заключать долгосрочные соглашения с клиентами и продлить налоговые льготы, направленные на увеличение производства в США. Три крупнейших производителя микросхем памяти — компания Micron Technology Inc. из Айдахо, SK Hynix Inc. и южнокорейская Samsung Electronics Co. — являются членами группы SEMI.

"Хотя целенаправленная политика может способствовать ускорению восстановления внутреннего предложения, вмешательство, искажающее решения о ценообразовании или производственных мощностях, рискует продлить спад спроса", — говорится в письме SEMI.

"Текущие рыночные условия решаются за счет инвестиций в американское производство и все большего внимания к долгосрочным соглашениям о закупках", — добавила организация. Отрасли от автомобилестроения до потребительской электроники сталкиваются с беспрецедентным дефицитом микросхем памяти, спрос на которые рекордно высок для использования в высокопроизводительных процессорах, обеспечивающих работу центров обработки данных для ИИ. Компания Apple Inc. сейчас, как указано, добивается одобрения администрации Трампа на закупку компонентов памяти двух китайских компаний, включенных в черный список Пентагона.

Письмо от 1 июля адресовано министру финансов США Скотту Бессенту, одному из чиновников, среди которых генеральный директор Apple Тим Кук, уходящий с должности, лоббирует вопрос о китайских чипах памяти, наряду с министром обороны Питом Хегсетом, министром торговли Говардом Лутником и государственным секретарем Марко Рубио.

В письме SEMI китайские поставщики не упоминаются, однако, как пишет издание, это усиливает ощущение того, что дефицит памяти становится растущей политической проблемой в Вашингтоне. В то время как инвесторы приветствуют резкий рост стоимости акций производителей памяти, политики, обеспокоенные финансовым положением избирателей, следят за влиянием на потребителей, что подтверждается решениями Apple и Microsoft Corp. повысить цены на самые популярные товары.

Чтобы смягчить последствия роста цен на электронику, SEMI предложила иное решение, чем то, что предлагает Apple. Она призвала администрацию сотрудничать с Конгрессом в разработке политики, которая компенсировала бы рост цен на телефоны и ноутбуки за счет разработки налоговых вычетов или льгот, ориентированных на потребителей.

Хотя SEMI в своем письме, ссылаясь на отраслевые данные, заявила, что ожидается рост мощностей по производству памяти примерно на 19% в год, она добавила, что взрывной рост спроса со стороны ИИ-инфраструктуры превысит предложение, ограничив доступность всего, от ноутбуков до автомобилей и бытовой техники.

Хотя все крупные производители памяти планируют расширение производства, это займет годы, тогда как дисбаланс спроса и предложения уже приводит к росту цен.

Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США – Трамп