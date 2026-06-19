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Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США – Трамп

Киев • УНН

 • 454 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что Apple согласилась сотрудничать с Intel в разработке и производстве чипов на территории США. Сделка должна укрепить позиции Intel и уменьшить зависимость Apple от TSMC.

Apple договорилась с Intel о разработке и производстве чипов в США – Трамп

Apple согласилась сотрудничать с Intel в разработке и производстве собственных чипов на территории США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам Трампа, соглашение станет важным шагом для восстановления позиций Intel на рынке производства полупроводников и усилит американское производство высокотехнологичной продукции.

Контракт с Apple может обеспечить Intel стабильный спрос со стороны одного из крупнейших производителей потребительской электроники в мире. Для Apple сотрудничество дает возможность диверсифицировать производство чипов и уменьшить зависимость от тайваньской компании TSMC.

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В то же время Трамп не уточнил, какие именно чипы Intel будет производить для Apple.

Рынок отреагировал ростом

После заявления президента США акции Intel выросли на 7%, продолжив стремительный рост компании в этом году. Акции Apple также прибавили около 0,8%.

Как отмечает Reuters, еще в мае The Wall Street Journal сообщала о предварительной договоренности между Intel и Apple относительно производства части чипов американской компании. Официально ни одна из сторон информацию пока не комментировала.

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Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Intel
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Apple Inc.