Китай обвинил США в копировании китайских моделей искусственного интеллекта

$45.670.1351.060.01
ukenru
22:45 • 2246 просмотра
Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters
21:05 • 11870 просмотра
В Германии задержали украинку, предположительно причастную к убийству ребенка
19:56 • 16333 просмотра
Энергетикам и коммунальщикам будут доплачивать по 30 тыс. гривен за восстановление инфраструктуры после атак рф
19:38 • 14610 просмотра
Зеленский обсудил с Виткоффом и Кушнером подготовку к переговорам в Абу-Даби — СМИ
18:59 • 13599 просмотра
Prosperity Plan для Украины и финансирование на 2027 год — Умеров рассказал о двух важных встречах в Брюсселе
18:27 • 14935 просмотра
В Украину идут морозы и мокрый снег — синоптики рассказали, когда их ожидать
17:39 • 18656 просмотра
5 ноября в Украине будут действовать жесткие графики — сколько очередей будет без света
4 ноября, 16:55 • 20648 просмотра
Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников из-за расследования НАБУ, а «Мексиканцу» предложил сдаться
4 ноября, 16:32 • 29452 просмотра
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги
4 ноября, 16:04 • 21313 просмотра
Столкновение на Борщаговке: Валентину Молодую взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Посол США при НАТО заявил, что промежуточные выборы не изменят внешнюю политику Вашингтона4 ноября, 13:21 • 5578 просмотра
Угроза жизни или саботаж: почему Коломойского в очередной раз не доставили на заседание суда4 ноября, 13:31 • 7488 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 27773 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 28089 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет18:19 • 9454 просмотра
публикации
Вступление Украины в ЕС: Еврокомиссия назвала ключевые достижения и определила следующие шаги4 ноября, 16:32 • 29449 просмотра
Украинские дети в Британии смогут получить квалификацию GCSE по украинскому языку — почему это важно и когда состоятся первые экзамены4 ноября, 15:46 • 28422 просмотра
День железнодорожника в Украине: история праздника, работа под обстрелами и будущее железной дороги4 ноября, 12:42 • 36212 просмотра
Затягивание суда не спасет от ответственности — адвокат объяснил, как остановить сроки давности
Эксклюзив
4 ноября, 12:41 • 34328 просмотра
В Киеве приостанавливают движение трамваев и троллейбусов — какими автобусами можно воспользоваться и работает ли метро3 ноября, 17:35 • 86638 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Стив Уиткофф
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Брюссель
Реклама
УНН Lite
В Японии вор вернул украденные часы за 257 тысяч евро и приложил записку с извинениями21:19 • 1632 просмотра
Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет18:19 • 9514 просмотра
Ниагарский водопад засиял синим после победы демократов в США4 ноября, 14:27 • 28125 просмотра
P.Diddy встретит день рождения в тюрьме — что будет в "праздничном" меню4 ноября, 14:01 • 27806 просмотра
У пингвинов, обитающих возле «Вернадского», появились первые яйца — сколько их ожидаютPhoto4 ноября, 13:17 • 29115 просмотра
Актуальное
Бильд
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Старлинк

Китай обвинил США в копировании китайских моделей искусственного интеллекта

Киев • УНН

 • 4428 просмотра

Китай заявил, что США копируют разработанные китайскими компаниями модели ИИ. Это стало ответом на обвинения США в использовании китайцами технологии дистилляции без разрешения.

Китай обвинил США в копировании китайских моделей искусственного интеллекта

Китай заявил, что Соединенные Штаты копируют разработанные китайскими компаниями модели искусственного интеллекта. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на сингапурское новостное агентство CNA, пишет УНН.

Детали

Заявление Пекина прозвучало после того, как американская сторона ранее обвинила китайские компании в использовании чужих разработок для создания собственных моделей искусственного интеллекта.

По данным Yle, речь идет, в частности, о технологии дистилляции — методе обучения меньшей модели ИИ путем подражания поведению большей модели. США утверждают, что китайские компании применяли этот подход без надлежащего разрешения.

Microsoft заключила рекордные договоры аренды дата-центров на сумму более 130 млрд долларов для развития ИИ30.07.26, 04:39 • 4470 просмотров

В то же время, как сообщает BBC, администрация президента Дональда Трампа также обвинила китайскую компанию Moonshot во взломе серверов Nvidia и использовании их вычислительных мощностей для обучения моделей искусственного интеллекта. Yle отмечает, что не смогло независимо проверить достоверность этих утверждений.

Модели искусственного интеллекта, такие как американские ChatGPT и Claude и китайский DeepSeek, относятся к большим языковым моделям, которые обучаются анализировать и генерировать тексты и программный код.

В Facebook и Instagram нашли рекламу из Китая ИИ-приложений, "обнажающих" людей, несмотря на запрет - СМИ27.07.26, 11:29 • 3912 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
ИИ (искусственный интеллект)
ChatGPT
Пекин
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты