Китай обвинил США в копировании китайских моделей искусственного интеллекта

Китай заявил, что Соединенные Штаты копируют разработанные китайскими компаниями модели искусственного интеллекта. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на сингапурское новостное агентство CNA, пишет УНН.

Детали

Заявление Пекина прозвучало после того, как американская сторона ранее обвинила китайские компании в использовании чужих разработок для создания собственных моделей искусственного интеллекта.

По данным Yle, речь идет, в частности, о технологии дистилляции — методе обучения меньшей модели ИИ путем подражания поведению большей модели. США утверждают, что китайские компании применяли этот подход без надлежащего разрешения.

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В то же время, как сообщает BBC, администрация президента Дональда Трампа также обвинила китайскую компанию Moonshot во взломе серверов Nvidia и использовании их вычислительных мощностей для обучения моделей искусственного интеллекта. Yle отмечает, что не смогло независимо проверить достоверность этих утверждений.

Модели искусственного интеллекта, такие как американские ChatGPT и Claude и китайский DeepSeek, относятся к большим языковым моделям, которые обучаются анализировать и генерировать тексты и программный код.

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