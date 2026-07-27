В Facebook и Instagram нашли рекламу китайских ИИ-приложений, которые «раздевают» людей - СМИ

В Facebook и Instagram от Meta было размещено тысячи рекламных объявлений приложений с искусственным интеллектом, которые могут «обнажать» людей, что нарушает политику компании. Об этом говорится в отчете некоммерческой организации Tech Transparency Project, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По информации издания, один из рекламных партнеров Meta в Китае – пекинская компания GatherOne Inc. за последние месяцы разместила около 7600 рекламных объявлений мобильных приложений с искусственным интеллектом, которые могут переносить женские лица на обнаженные тела и создавать сексуализированные видео. Также отдельно упоминается приложение, разработанное в Китае, которое позволяет распространять материалы, которые некоторые пользователи пометили как детскую порнографию.

«Правила Meta запрещают рекламу сексуального подтекста или рекламу приложений, которые якобы обнажают изображенных лиц. Но работа TTP, направленная на привлечение крупных технологических компаний к ответственности, демонстрирует неоднократные неудачи таких компаний, как Apple Inc. и Alphabet Inc., в сдерживании таких приложений», – пишет издание.

Хотя Instagram и Facebook недоступны в Китае, они являются привлекательными рекламными инструментами для китайских компаний, которые ищут глобальную аудиторию.

«Похоже, что Meta предоставляет бесплатные услуги одному из своих ведущих китайских рекламных партнеров, когда речь идет об обнаженной рекламе», – сказала директор TTP Кэти Пол.

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