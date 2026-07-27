В Facebook и Instagram нашли рекламу китайских ИИ-приложений, которые «раздевают» людей - СМИ

$44.810.0050.970.09
ukenru
09:13 • 1844 просмотра
Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена
Эксклюзив
08:06 • 11445 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
06:38 • 13379 просмотра
Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен
05:53 • 15759 просмотра
Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского
04:17 • 17796 просмотра
Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN
27 июля, 02:02 • 23565 просмотра
Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны
26 июля, 19:05 • 27802 просмотра
Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершеныPhoto
26 июля, 16:48 • 38608 просмотра
путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины
26 июля, 13:57 • 32323 просмотра
БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок
26 июля, 13:14 • 31750 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
4м/с
33%
745мм
Популярные новости
"Энергетические кризисы, социальные катаклизмы": медведев призвал делать жизнь в Британии максимально невыносимой27 июля, 00:18 • 9414 просмотра
Россия сокращает финансирование больниц из-за войны - ЦПД27 июля, 00:53 • 11395 просмотра
Российский флот формирует полки беспилотных систем для защиты от ударов Украины - ISW27 июля, 02:31 • 5744 просмотра
Что празднуют 27 июля в Украине и мире27 июля, 03:00 • 7546 просмотра
Враг атаковал Днепр, повреждены дома и автомобилиPhoto04:31 • 12719 просмотра
публикации
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
08:06 • 11483 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 45328 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 131481 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 121201 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 125721 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Олег Синегубов
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 46496 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 122674 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 125101 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 158231 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 146468 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
Техника

В Facebook и Instagram нашли рекламу китайских ИИ-приложений, которые «раздевают» людей - СМИ

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

Facebook и Instagram от Meta, согласно отчету, разместили тысячи рекламных объявлений так называемых «nudify»-приложений на базе ИИ, что нарушает политику компании.

В Facebook и Instagram нашли рекламу китайских ИИ-приложений, которые «раздевают» людей - СМИ

В Facebook и Instagram от Meta было размещено тысячи рекламных объявлений приложений с искусственным интеллектом, которые могут «обнажать» людей, что нарушает политику компании. Об этом говорится в отчете некоммерческой организации Tech Transparency Project, сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По информации издания, один из рекламных партнеров Meta в Китае – пекинская компания GatherOne Inc. за последние месяцы разместила около 7600 рекламных объявлений мобильных приложений с искусственным интеллектом, которые могут переносить женские лица на обнаженные тела и создавать сексуализированные видео. Также отдельно упоминается приложение, разработанное в Китае, которое позволяет распространять материалы, которые некоторые пользователи пометили как детскую порнографию.

«Правила Meta запрещают рекламу сексуального подтекста или рекламу приложений, которые якобы обнажают изображенных лиц. Но работа TTP, направленная на привлечение крупных технологических компаний к ответственности, демонстрирует неоднократные неудачи таких компаний, как Apple Inc. и Alphabet Inc., в сдерживании таких приложений», – пишет издание.

Хотя Instagram и Facebook недоступны в Китае, они являются привлекательными рекламными инструментами для китайских компаний, которые ищут глобальную аудиторию.

«Похоже, что Meta предоставляет бесплатные услуги одному из своих ведущих китайских рекламных партнеров, когда речь идет об обнаженной рекламе», – сказала директор TTP Кэти Пол.

Регулятор ЕС начал расследование в отношении чат-бота X Маска из-за сексуализированных ИИ-изображений17.02.26, 08:48 • 4687 просмотров

Алла Киосак

ТехнологииНовости из соцсетей
ИИ (искусственный интеллект)
Социальная сеть
Alphabet Inc.
Китай
Apple Inc.
Google