Microsoft заключила рекордные договоры аренды дата-центров на сумму более 130 млрд долларов для развития ИИ

Корпорация Microsoft за последний квартал заключила новые договоры аренды центров обработки данных на сумму более 130 млрд долларов, что свидетельствует о дальнейшем наращивании инфраструктуры для развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно отчету компании, по состоянию на 30 июня общий объем будущих арендных обязательств, по которым еще не начались платежи, вырос до 329,1 млрд долларов. Для сравнения, в предыдущем квартале этот показатель составлял 196,6 млрд долларов.

Это действительно сигнализирует о постоянном растущем спросе, который мы наблюдаем. Эти договоры аренды будут удовлетворять спрос в течение многих лет – заявил руководитель отдела связей с инвесторами Microsoft Джонатан Нильсон.

Компания продолжает расширять инфраструктуру для ИИ

В Microsoft отметили, что будущие арендные расходы не будут отражаться в финансовом балансе, пока компания не начнет осуществлять платежи по заключенным договорам. Большинство из них касается именно центров обработки данных, хотя часть сделок зависит от выполнения определенных контрактами условий.

Bloomberg отмечает, что это самый большой квартальный рост объемов аренды дата-центров в истории Microsoft. Компания продолжает расширять свои мощности после того, как в течение большей части 2025 года сдерживала заключение новых сделок из-за дефицита инфраструктуры.

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