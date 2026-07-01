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США снимают ограничения на мощные ИИ-модели, сообщила Anthropic

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Компания Anthropic получила разрешение от Министерства торговли США на снятие экспортного контроля для моделей Claude Fable 5 и Mythos 5. Восстановление глобального доступа начнется завтра после сотрудничества с правительством для устранения рисков.

США снимают ограничения на мощные ИИ-модели, сообщила Anthropic

Компания Anthropic во вторник сообщила, что вскоре начнет восстанавливать глобальный доступ к своим самым мощным ИИ-моделям, Fable 5 и Mythos 5, после того как правительство США сняло ограничения на их распространение, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В течение последних нескольких недель администрация Трампа ссылалась на соображения национальной безопасности, чтобы ограничить возможности крупных американских технологических компаний по выпуску передовых моделей, включая модели Anthropic, которые, по мнению некоторых исследователей, могли быть использованы для обхода мер кибербезопасности.

"Мы получили уведомление о том, что Министерство торговли сняло экспортный контроль в отношении Claude Fable 5 и Mythos 5. Мы начнем восстанавливать доступ завтра", - написала Anthropic в X. 

Всего четыре дня назад компания заявила, что получила разрешение от правительства на предоставление доступа к Mythos 5 для небольшой группы американских фирм, занимающихся кибербезопасностью.

Как сообщило издание Politico, министр торговли США Говард Лутник в письме компании от 26 июня заявил, что "Anthropic сотрудничала с правительством США для устранения рисков, связанных с охваченными моделями".

12 июня правительство США внезапно заставило Anthropic прекратить доступ к двум передовым ИИ-моделям после выявления уязвимостей в мерах защиты, призванных предотвратить неправомерное использование инструмента.

Во вторник Лутник сообщил Anthropic в письме, что администрация Трампа "отменила" ранее введенные ограничения на выпуск моделей компании, сообщило Politico.

В письме указывалось, что администрация Трампа удовлетворена, по крайней мере на данный момент, тем, что Anthropic "предприняла шаги в тесной координации с правительством США для устранения рисков, связанных с Claude Mythos 5 и Claude Fable 5".

Как и Anthropic, конкурирующая лаборатория ИИ OpenAI также выполнила просьбу Вашингтона ограничить выпуск своей новой мощной модели GPT-5.6 ограниченным кругом утвержденных партнеров.

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"Это не совсем тот процесс, который мы считаем оптимальным", - заявил в пятницу генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в сообщении в X, сопроводив его объяснением запуска GPT-5.6.

В сообщении в блоге, опубликованном во вторник вечером, Anthropic призвала к разработке стандартизированных рамок для оценки критических уязвимостей в передовых моделях и реагирования на них.

Лаборатория ИИ из Сан-Франциско будет сотрудничать с Amazon, Microsoft, Google и другими в этом направлении.

"Эта проблема обострится в ближайшие месяцы, поскольку все больше моделей с мощными возможностями в области кибербезопасности (и другими) будут обучаться, оцениваться и выпускаться", - говорится в сообщении в блоге.

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Администрация Трампа 2 июня издала указ, который призывает федеральное правительство в течение следующих двух месяцев предпринять ряд шагов в области ИИ и кибербезопасности, включая создание добровольных "рамок" для частных компаний, таких как Anthropic и OpenAI, для тестирования и выпуска своих мощных "передовых" ИИ-моделей в сотрудничестве с правительством.

Сьюзи Уайлз, глава аппарата президента США, во вторник опубликовала в X сообщение о том, что администрация Трампа благодарна за сотрудничество со стороны технологических компаний, хотя и не назвала ни одной из них.

"Я благодарна компаниям из разных отраслей, которые продолжают тесно сотрудничать с Белым домом для выполнения указа президента об ИИ и кибербезопасности, – указала Уайлз. - Это включает отличную работу по обеспечению доступа к продвинутым моделям, тестированию и безопасности".

Ранее в тот же день директор ЦРУ Джон Рэтклифф сравнил возможности передовых ИИ-моделей с ядерным оружием, тем самым косвенно защищая недавнюю жесткую позицию администрации Трампа по контролю за распространением самых мощных технологий ИИ.

"В разговорах со многими другими советниками президента по национальной безопасности и экономической безопасности мы обсуждаем влияние этих передовых моделей ИИ", - сказал Рэтклифф во время выступления на саммите AWS в Вашингтоне.

"Было бы... вполне уместно сравнить их возможности с цифровым ядерным оружием", - добавил Рэтклифф.

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Юлия Шрамко

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