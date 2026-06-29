В ЕС предложили принять Anthropic после ограничения США доступа к ИИ
Киев • УНН
Австрия предложила ЕС рассмотреть размещение компании Anthropic, создателя Claude, в пределах блока. Это должно противодействовать усилиям США блокировать иностранцам доступ к моделям компании.
Австрия предложила Европейскому Союзу рассмотреть возможность размещения Anthropic в пределах блока, чтобы противодействовать усилиям Соединенных Штатов, направленным на блокирование иностранцами использования самых современных моделей компании, занимающейся искусственным интеллектом и являющейся создателем Claude, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В письме комиссару ЕС по технологиям Хенне Вирккунен, опубликованном австрийским правительством, государственный секретарь Австрии по вопросам цифровизации Александер Пролль написал, что важно, чтобы Европа не была отрезана от основных инноваций.
"Давайте совместно исследуем стратегическое размещение и участие Anthropic в Европейском Союзе. С правовой определенностью, доступом к рынку, капиталом и набором ценностей, которые подходят этой компании", - сказал Пролль в письме.
Он не сказал, как можно сделать этот шаг, и признал, что будет скептицизм относительно того, возможно ли это.
"Настоящий вопрос не в том, легко ли это, - написал Пролль. - Вопрос в том, готовы ли мы, европейцы, быть архитекторами нашего технологического будущего, или мы хотим оставаться лишь администраторами решений, принятых в других местах".
Anthropic не сразу ответила на запрос о комментариях относительно австрийского предложения.
Ранее в этом месяце Европейская комиссия предложила законы для стимулирования облачной, искусственного интеллекта и полупроводниковой отраслей в ЕС, а также для сокращения зависимости от американских крупных технологических компаний, вопреки критике правительства США относительно репрессий блока против этой отрасли.
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