В ЕС предложили принять Anthropic после ограничения США доступа к ИИ

$44.9250.92
ukenru
05:37 • 2126 просмотра
Украинцам посоветовали иметь заряженные гаджеты и пауэрбанки на фоне жары
04:31 • 7574 просмотра
США и Иран договорились о немедленном прекращении взаимных атак - СМИ
28 июня, 15:55 • 25468 просмотра
Командира 154-й бригады Владимира Кононникова нашли мертвым - ОК "Юг"
28 июня, 12:51 • 68280 просмотра
Генштаб официально подтвердил поражение двух НПЗ, железнодорожного моста и склада боеприпасов РФ
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 100378 просмотра
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
28 июня, 08:13 • 66671 просмотра
Дальнобойные удары Украины довели россию до паники - WP
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 82132 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
27 июня, 16:54 • 51573 просмотра
Трамп намекнул на возможный отказ от "Анкориджских договоренностей" по Донбассу - Axios
27 июня, 10:48 • 145530 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto
27 июня, 09:54 • 79500 просмотра
Россия может прибегнуть к провокации против собственной территории, чтобы оправдать нападение на НАТО - Сикорский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
1.7м/с
45%
752мм
Популярные новости
Путин заявил о намерении захватить весь Донбасс и "Новороссию"28 июня, 20:38 • 25664 просмотра
Полицейский погиб во время эвакуации мирного населения в Харьковской области28 июня, 20:59 • 6994 просмотра
Солдаты РФ под Волчанском платят взятки для перевода к кадыровцам - АТЕШ28 июня, 22:36 • 9896 просмотра
Количество пострадавших от атаки на Запорожье 28 июня возросло до трехPhoto28 июня, 23:11 • 4342 просмотра
Украинцы в Донецке и Симферополе вышли на акцию поддержки в День КонституцииPhoto00:52 • 10251 просмотра
публикации
Июль открывает период больших перемен - астролог дала прогноз на неделю
Эксклюзив
28 июня, 09:24 • 100378 просмотра
28 июня - День Конституции Украины: какие права украинцы знают хуже всего
Эксклюзив
28 июня, 05:50 • 82132 просмотра
"Будем испытывать ракеты на москве" - Fire Point анонсировала первые полеты украинской баллистикиVideo27 июня, 17:42 • 69233 просмотра
Как создают ракету "Фламинго" - Fire Point показала особенности производстваPhoto27 июня, 10:48 • 145530 просмотра
Как ухаживать за флоксами: полив, подкормка, обрезка и защита от вредителейPhoto27 июня, 08:40 • 87242 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Швеция
Польша
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 29017 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 46867 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 58632 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 97300 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 114978 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

В ЕС предложили принять Anthropic после ограничения США доступа к ИИ

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Австрия предложила ЕС рассмотреть размещение компании Anthropic, создателя Claude, в пределах блока. Это должно противодействовать усилиям США блокировать иностранцам доступ к моделям компании.

В ЕС предложили принять Anthropic после ограничения США доступа к ИИ

Австрия предложила Европейскому Союзу рассмотреть возможность размещения Anthropic в пределах блока, чтобы противодействовать усилиям Соединенных Штатов, направленным на блокирование иностранцами использования самых современных моделей компании, занимающейся искусственным интеллектом и являющейся создателем Claude, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В письме комиссару ЕС по технологиям Хенне Вирккунен, опубликованном австрийским правительством, государственный секретарь Австрии по вопросам цифровизации Александер Пролль написал, что важно, чтобы Европа не была отрезана от основных инноваций.

"Давайте совместно исследуем стратегическое размещение и участие Anthropic в Европейском Союзе. С правовой определенностью, доступом к рынку, капиталом и набором ценностей, которые подходят этой компании", - сказал Пролль в письме.

Он не сказал, как можно сделать этот шаг, и признал, что будет скептицизм относительно того, возможно ли это.

"Настоящий вопрос не в том, легко ли это, - написал Пролль. - Вопрос в том, готовы ли мы, европейцы, быть архитекторами нашего технологического будущего, или мы хотим оставаться лишь администраторами решений, принятых в других местах".

Anthropic не сразу ответила на запрос о комментариях относительно австрийского предложения.

Ранее в этом месяце Европейская комиссия предложила законы для стимулирования облачной, искусственного интеллекта и полупроводниковой отраслей в ЕС, а также для сокращения зависимости от американских крупных технологических компаний, вопреки критике правительства США относительно репрессий блока против этой отрасли.

Anthropic обошла OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом стоимостью $965 млрд29.05.26, 08:51 • 3669 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии