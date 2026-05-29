Anthropic обошла OpenAI и стала самым дорогим ИИ-стартапом стоимостью $965 млрд

Anthropic обогнала OpenAI и стала самым дорогим в мире стартапом в области искусственного интеллекта, достигнув рыночной капитализации в 965 млрд долларов накануне ожидаемых публичных размещений акций (IPO) конкурирующих компаний, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Компания Anthropic, создатель семейства чат-ботов Claude, сообщила в четверг о привлечении 65 млрд долларов от частных инвесторов в ходе раунда финансирования, возглавляемого Altimeter Capital, Greenoaks, Dragoneer и Sequoia Capital.

Это объявление выводит Anthropic, возглавляемую генеральным директором и соучредителем Дарио Амодеи, в лидеры по стоимости, опережая создателя ChatGPT OpenAI, который в своем последнем раунде финансирования в марте получил оценку в 852 млрд долларов.

"Это финансирование поможет нам удовлетворить беспрецедентный спрос, оставаться на переднем крае исследований и внедрить Claude в большем количестве мест, где ведется работа", - заявил в своем заявлении финансовый директор Anthropic Кришна Рао.

Генеральный директор Altimeter Capital Брэд Герстнер назвал внедрение Claude в "самых требовательных организациях мира" свидетельством лидерства Anthropic в этой области.

"Этот импульс позволяет Anthropic возглавить следующий этап инноваций в области ИИ и воспользоваться огромными возможностями, которые открываются перед нами", - сказал Герстнер.

Компания Anthropic, основанная в 2021 году бывшими исследователями OpenAI, быстро стала одним из ведущих игроков в борьбе Кремниевой долины за доминирование в сфере ИИ.

