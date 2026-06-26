Администрация Трампа попросила OpenAI отложить запуск новой модели искусственного интеллекта GPT-5.6

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к компании OpenAI с просьбой отложить полноценный запуск новой модели искусственного интеллекта GPT-5.6. Изначально доступ к модели планируют предоставить только ограниченному кругу проверенных партнеров, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным издания, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил сотрудникам, что правительство США предложило сначала протестировать GPT-5.6 среди примерно 20 доверенных партнеров, а уже потом открывать более широкий доступ. Ожидается, что модель будет доступна через платформу Amazon Bedrock.

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В OpenAI официально не комментируют эту информацию. В то же время в Белом доме заявили, что администрация продолжает сотрудничать с ведущими разработчиками искусственного интеллекта для выработки общих подходов к безопасному внедрению новых технологий.

В Вашингтоне обеспокоены возможностями новых моделей ИИ

Во время встречи с сотрудниками Альтман сообщил, что американские власти все больше обеспокоены возможностями самых современных моделей искусственного интеллекта. Он также призвал команду сотрудничать с правительством по возможным требованиям к безопасности и ограничениям, даже если компания не будет разделять отдельные решения чиновников.

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По информации Bloomberg, аналогичная ситуация уже возникла с компанией Anthropic, которая в начале месяца была вынуждена ограничить доступ к своим самым мощным моделям после вмешательства американских властей по соображениям национальной безопасности.

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По данным агентства, администрация Трампа работает над созданием единой системы взаимодействия между правительством и компаниями, которые разрабатывают передовые модели искусственного интеллекта. Соответствующий исполнительный указ предусматривает, что в течение 60 дней правительство и представители отрасли должны подготовить добровольный механизм, который позволит американским властям получать доступ к новым моделям примерно за 30 дней до их официального запуска.

В отрасли ожидают, что новые правила сделают процесс согласования более прозрачным, ведь сейчас компании не имеют четких инструкций, когда и в каком объеме сообщать правительству о разработке новых моделей искусственного интеллекта.

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