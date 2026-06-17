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Доля ChatGPT на рынке ИИ-ассистентов впервые упала ниже 50 процентов

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Доля ChatGPT упала до 46,4%, в то время как конкурент Claude вырос на 640%. На это повлияли сделка с Пентагоном и запуск инициативы QuitGPT.

Доля ChatGPT на рынке ИИ-ассистентов впервые упала ниже 50 процентов

В последние годы ChatGPT от OpenAI удерживал первенство среди AI-помощников. Но свежий отчет от Sensor Tower, о котором рассказало TechCrunch, показывает, что эта доминанта уже не составляет большинства среди пользователей — она удерживает лишь самую большую долю рынка, но не большинство, пишет УНН.

Детали

Доля ChatGPT на рынке AI-ассистентов была значительно выше в начале года — тогда она превышала 50%. Однако по состоянию на 31 мая она упала до исторического минимума — 46,4%, отмечает TechCrunch.

В 2023 году ChatGPT выглядел как потенциальная «обобщенная торговая марка» — термин для случаев, когда название бренда становится общим обозначением целой категории продуктов. Но сейчас такие выражения, как «просто загугли это через ChatGPT», почти не используются.

В марте OpenAI заключила соглашение с Пентагоном в то время, как ее главный конкурент Anthropic открыто конфликтовал с ведомством из-за своей позиции в отношении автономного оружия и массового AI-наблюдения. Это помогло Anthropic завоевать определенную репутацию «морального фаворита», хотя она и является дискуссионной.

После сделки с Пентагоном часть пользователей OpenAI выступила с протестами. CEO компании Альтман признал, что решение выглядело «поспешным и небрежно реализованным». Была создана инициатива QuitGPT, которая позиционирует себя как «народную кампанию», призывающую бойкотировать ChatGPT. На ее сайте утверждается, что к ней присоединились около 4 миллионов человек.

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В то же время OpenAI переживает смену имиджа — от «свободной и экспериментальной» компании к более корпоративной и ориентированной на бизнес. Рост доходов Anthropic среди корпоративных клиентов вызвал внутри OpenAI «режим повышенной тревоги» в конце 2025 года. К середине марта 2026 года компания, по сообщениям, начала менять стратегию в пользу корпоративного и продуктивного сегмента. Примерно тогда же OpenAI закрыла свой видеогенератор Sora.

Также ChatGPT начал показывать рекламу в начале года.

В итоге снижение доминирования ChatGPT произошло на фоне сложного года для бренда, хотя были и позитивные моменты — в частности, победа OpenAI в судебном деле против Илона Маска.

По данным отчета, доля Anthropic Claude составляет 10,3%, что значительно меньше, чем у Gemini (27,7%) и ChatGPT (46,4%). В то же время Claude демонстрирует значительно более быстрый рост: 640% год к году против 62% у ChatGPT.

Что касается Grok, AI-ассистента компании SpaceX/Elon Musk, он имеет незначительную долю рынка и входит в категорию «другие» вместе с Perplexity, MetaAI и DeepSeek, которые в целом охватывают около 5% рынка.

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Ольга Розгон

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