Флорида первой среди штатов США подала в суд на OpenAI из-за безопасности детей

Власти штата Флорида подали иск против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвинив разработчика ChatGPT во введении пользователей в заблуждение относительно безопасности платформы для детей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что ChatGPT якобы предоставлял информацию потенциальным исполнителям школьных стрельб, предлагал советы по самоповреждению и способствовал формированию зависимости среди молодых пользователей. По его словам, штат стал первым в США, подавшим судебный иск против OpenAI.

Люди страдают, родителей обманывают, и они должны за это платить – сказал Утмайер.

В иске также упоминаются случаи, когда пользователи, общавшиеся с ChatGPT, впоследствии совершали насильственные действия. Прокурор подчеркнул, что лично включил в список ответчиков Сэма Альтмана, так как тот играл "ключевую роль" в продвижении функций сервиса, которые власти штата считают опасными.

Иск предусматривает взыскание с компании компенсации, которая может достигать миллиардов долларов, а также требование изменить механизмы взаимодействия ChatGPT с несовершеннолетними пользователями. В OpenAI пока не прокомментировали иск, однако ранее компания заявляла, что ее модели обучены отклонять запросы, которые могут способствовать насилию, а в случаях реальной угрозы информация передается правоохранителям.

