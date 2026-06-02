Флорида первой среди штатов США подала в суд на OpenAI из-за безопасности детей

04:30 • 1130 просмотра
В Киеве из-за массированной атаки РФ погибли три человека, среди 35 пострадавших есть дети - МВДPhotoVideo
04:25 • 2464 просмотра
Число погибших в Днепре возросло до шести, пострадали 36 человекPhotoVideo
23:28 • 28690 просмотра
рф нанесла массированный удар по Киеву баллистикой, крылатыми ракетами и дронами
1 июня, 16:47 • 30863 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
1 июня, 15:17 • 40990 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 36323 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 75039 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 51326 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 47913 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 62384 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Популярные новости
путин в кремле собрал совещание из-за "удара по Старобельску" и снова пригрозил Украине "неотвратимым" наказанием1 июня, 18:45 • 22745 просмотра
россия осуществляет комбинированную атаку: запущены ракеты «Калибр», баллистика и десятки дронов по Украине23:04 • 18374 просмотра
В Киеве уже 4 пострадавших после массированной атаки РФ, горят поликлиника и дома00:40 • 14552 просмотра
В Днепре из-за атаки россиян по городу погибли четыре человека, десятки раненых - ОВАPhoto00:44 • 14159 просмотра
Киев затянуло едким дымом после массированной российской атакиVideo01:56 • 11201 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo1 июня, 15:01 • 33752 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 35690 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 75047 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 69221 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 81679 просмотра
УНН Lite
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне03:45 • 2348 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 25727 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 62203 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 57474 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 77218 просмотра
Флорида первой среди штатов США подала в суд на OpenAI из-за безопасности детей

Киев • УНН

 • 1414 просмотра

Власти Флориды обвиняют OpenAI в предоставлении вредных советов детям и требуют миллиардные компенсации. Иск касается также гендиректора Сэма Альтмана.

Власти штата Флорида подали иск против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана, обвинив разработчика ChatGPT во введении пользователей в заблуждение относительно безопасности платформы для детей. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил, что ChatGPT якобы предоставлял информацию потенциальным исполнителям школьных стрельб, предлагал советы по самоповреждению и способствовал формированию зависимости среди молодых пользователей. По его словам, штат стал первым в США, подавшим судебный иск против OpenAI.

Люди страдают, родителей обманывают, и они должны за это платить

– сказал Утмайер.

В иске также упоминаются случаи, когда пользователи, общавшиеся с ChatGPT, впоследствии совершали насильственные действия. Прокурор подчеркнул, что лично включил в список ответчиков Сэма Альтмана, так как тот играл "ключевую роль" в продвижении функций сервиса, которые власти штата считают опасными.

Судебное поражение Маска против OpenAI может ударить по репутации Альтмана – Reuters19.05.26, 21:11 • 7668 просмотров

Иск предусматривает взыскание с компании компенсации, которая может достигать миллиардов долларов, а также требование изменить механизмы взаимодействия ChatGPT с несовершеннолетними пользователями. В OpenAI пока не прокомментировали иск, однако ранее компания заявляла, что ее модели обучены отклонять запросы, которые могут способствовать насилию, а в случаях реальной угрозы информация передается правоохранителям.

Семья жертвы стрельбы во Флориде подала иск против OpenAI из-за ChatGPT12.05.26, 04:34 • 20455 просмотров

