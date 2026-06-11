OpenAI заявила, что китайская пропаганда используется для разжигания сопротивления центрам обработки данных

Китайские пропагандисты пытаются использовать флагманский чат OpenAI, чтобы разжечь оппозицию к пошлинам президента США Дональда Трампа и вмешаться в американские дебаты относительно центров обработки данных и искусственного интеллекта, говорится в отчете OpenAI, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Компания заявила, что эти усилия, начинающиеся с конца 2025 и начала 2026 года, имели незначительный или вообще не имели эффекта, но это еще одно свидетельство того, насколько центральным становится генеративный искусственный интеллект в кампаниях цифрового влияния, даже тех, что направлены против самих компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что, хотя оно не знакомо с исследованиями OpenAI, "мы решительно выступаем против любых безосновательных нападок или клеветы на Китай" и что Пекин работает над тем, чтобы "обеспечить, чтобы искусственный интеллект был силой добра и для всех".

OpenAI заявила, что разоблачила одну группу китайскоязычных пользователей, которые использовали ChatGPT для создания лозунгов и карикатур, критикующих торговую и технологическую политику Трампа, которые позже были опубликованы в X. Карикатуры изображали Трампа, деструктивно ведущего себя на мировой арене, например, размахивающего молотком по стене с надписью "Глобальное будущее" или распиливающего лестницу, на которой стоял. Та же группа также использовала платформу для создания китайских комментариев для использования в разделах комментариев китайскоязычных статей, а также контента на итальянском и японском языках, пишет издание.

OpenAI заявила, что отследила другую группу пользователей до китайской технологической компании, которая выполняла государственную работу, хотя и не раскрыла название фирмы. Она отметила, что эта группа пыталась вмешаться в дебаты по искусственному интеллекту и центрам обработки данных, что является горячей проблемой в Америке, где более десятка штатов имеют или рассматривают ограничения на их строительство.

Образцы карикатур, которыми поделился OpenAI, изображали отрасль как жадных спекулянтов, чье потребление электроэнергии вредило рядовым гражданам.

Бен Ниммо, главный исследователь OpenAI, рассказал журналистам, что операции, похоже, были направлены на манипулирование "законной дискуссией об американском ИИ и более широкой американской технологической политике. В таких обстоятельствах особенно иронично, что они пытались использовать для этого американский ИИ".

Хотя операции влияния, похоже, ни к чему не привели, использование пропаганды с помощью ИИ является еще одной иллюстрацией того, насколько повсеместными стали изображения, созданные ИИ, даже в пропаганде, критикующей отрасль, указывает издание. На прошлой неделе технологическое издание 404 Media заявило, что цифровые контент-фермы используют изображения, созданные ИИ, для создания мемов, выступающих против центров обработки данных.

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